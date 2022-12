Pourquoi Siiiir Siiiiir, et pourquoi Dima Maroc ?

I l n'est pas possible de comprendre les implications de ce qui s'est passé lors de la Coupe du monde au Qatar, et le grand exploit réalisé par l'équipe nationale marocaine, sans les lier au contexte général de transformation qui a été réalisée au Maroc politiquement et administrativement depuis 1994.



Le mérite en est la mise en œuvre d'un nouveau projet de société, concilié avec le nouveau livre des tolérances dans les relations internationales, dont les grands fondements sont un bon engagement au sein du nouveau système de marché mondial fondé sur les valeurs, la liberté d'initiative et le mécanisme démocratique. Donc, les résultats obtenus parle Maroc ne sont pas le fruit du hasard,mais plutôt d'un travail institutionnel cumulé au niveau de l'Etat depuis plus de 25 ans.



La chose la plus importante qui a été réalisée au Maroc est la solidification de la relation entre l'Etat et la société,symbolisée à l’occasion de la Coupe du monde, lorsque S.M le Roi est sorti dans sa voiture dans les rues de Rabat pour célébrer avec le peuple marocain les victoires des protégés de Walid Regragui. En effet, le monde entier a remarqué que ceux qui ont facilité le passage de la voiture Royale, au milieu de milliers de fans, étaient des citoyens marocains et non les gardes du corps. Cela a présenté une image à l'international certifiant la stabilité dont jouit le Maroc.



La chaîne de télévision belge s'est longuement arrêtée sur ces détails et a analysé les dimensions de cette image, à travers laquelle j'ai conclu que le Maroc est le seul pays maghrébin vraiment stable sur lequel l'Europe doit miser pour entrer en Afrique.



La performance du Maroc au Qatar ne se limite pas uniquement aux victoires réalisées face à de grandes équipes telles que la Belgique, l'Espagne et le Portugal,mais concerne aussi la valeur de l'image qu'il a donnée de lui-même devant le monde. L'un de ses grands titres est un système de valeurs qui peuvent être déclinées comme suit :



La dimension sociale marocaine avec des joueurs qui tenaient à aller vers leurs mères dans les tribunes pour leur baiser les mains et la tête, ces mères qui luttent et résistent pour élever leurs enfants, et c'est une haute valeur comportementale, qui a fait part au monde que les Marocains, à travers le sport, ont représenté des leçons dans le sens de la cohésion familiale sans complexité et de l'auto-réconciliation.



La valeur du travail glorifiant, car mouiller le maillot national malgré les blessures a eu des résultats impressionnants,supérieurs à la valeur du travail avec toutes les projections possibles sur tous les domaines de production et de développement.



L'autre message important est l'intégration des immigrés marocains au sein du système national de leur pays, afin qu'ils deviennent un élément de production favorisant le progrès et le développement de leur pays d'origine.



Cette Coupe du monde a mis en lumière le degré de modernité dont jouissent les Marocains, car les femmes étaient un élément de soutien fondamental, des leaders parmi le public présent au Qatar et le chef de file des célébrations dans les villes marocaines. Elles sont imprégnées de leurs valeurs et de leur identité, et contribuent au soutien qui pousse les gens vers l'avant.



L'éthique est une autre valeur mise en avant lors de cette Coupe du monde chez les Marocains. La presse internationale a rapporté que le public marocain au Qatar était discipliné, respectueux et a, à chaque fois, contribué au nettoyage des stades.



Des millions de marocains sont descendus dans les rues à travers les villes et villages du Royaume, pour célébrer les victoires de l’EN dans une ambiance bon enfant.