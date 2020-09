Pourquoi Meghan Markle et le prince Harry ont signé avec Netflix

I l y a une vie après Buckingham Palace, et elle est sur Netflix ! Le prince Harry et Meghan Markle ont officiellement quitté leurs fonctions au sein de la famille royale au printemps dernier. Dans les colonnes du New York Times, ils annoncent enfin un projet ambitieux sur la plateforme de streaming !



Cette année, le prince Harry a déjà participé au tournage du documentaire : "Comme des phénix : l'esprit paralympique". De son côté, sa femme a donné sa voix à "Elephant", un documentaire Disney+.



A l'instar du couple Obama (ou de Beyoncé), les Sussex vont désormais produire du contenu pour ce nouveau 4ème pouvoir. Dans un communiqué, ils expliquent conjointement : "Nous allons nous concentrer sur la création de contenu informatif mais aussi vecteur d’espoir".



Et d'ajouter : "Nos existences, indépendamment l’un de l’autre et en tant que couple, nous ont permis de comprendre la puissance de l’âme humaine, le courage, la résilience et le besoin d’interactions (…) La portée sans précédent de Netflix nous aidera à partager un contenu percutant incitant à l'action".



Le montant de l'accord passé avec le géant américain est bien sûr confidentiel, mais selon le site Deadline, il pourrait s’élever à 150 millions de dollars. Une pension royale.