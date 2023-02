Pour ses 30 ans, l'album “The Chronic ” de Dr. Dre fait son retour sur les plateformes de streaming

Pour célébrer ses 30 ans d'existence, le tout premier album solo de Dr. Dre, « The Chronic », fait son retour mercredi sur les plateformes de streaming. Quasiment introuvable en version physique, le disque mythique de rap américain a pour l'occasion également été réédité aux formats vinyles et cassettes. Des CD seront aussi mis en vente à partir du 21 avril mais sont d'ores et déjà disponible en précommande.



The Chronic a mystérieusement disparu des services de streaming en mars 2022, après l'achat par Snoop Dogg du catalogue du label Death Row Records, qui avait initialement commercialisé l'album à sa sortie en 1992. Outre ce disque, le projet Doggy Style de Snoop Dogg a lui aussi été supprimé des plateformes.



"Je suis ravi que « The Chronic » soit réédité par la société de distribution, Interscope Records", a déclaré Dr. Dre dans les colonnes du média américain 'Variety'.



Et d'ajouter: "Travailler aux côtés de mes collègues, Steve Berman et John Janick, pour rééditer cet album et le rendre accessible aux fans du monde entier a été un moment incroyable."



Premier projet en solo de Dr. Dre après le succès interplanétaire de son groupe N.W.A.,The Chronic s'était offert dès sa sortie la troisième place du top albums du magazine Billboard, un classement qu'il n'a pas quitté pendant 97 semaines.



Certifié triple disque de platine aux Etats-Unis, ce disque comporte des titres mythiques tels que Let Me Ride ou encore Nuthin' but a 'G' Thang en featuring avec Snoop Dogg.



En 1998, le magazine The Source classe The Chronic parmi les 100 meilleurs albums de rap de l'histoire tandis que Rolling Stone le classe à la 138e place des "500 plus grands albums de tous les temps" et à la deuxième place des "100 meilleurs albums des années 90".