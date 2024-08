Pour la consolidation des liens avec les nouvelles générations des MRE: La SNRT met en lumière l'apport de ses solutions digitales innovantes

En commémoration de la Journée nationale du migrant, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision a couronné, samedi 10 août, la 3ème édition de ses Journées des portes ouvertes organisées sous le slogan «Les solutions digitales : pour un renforcement des liens avec les nouvelles générations des Marocains du monde» par une rencontre de communication avec des jeunes MRE afin de révéler l’apport de ces solutions innovantes pour répondre aux besoins des jeunes en contenus audiovisuels marocains.



La SNRT en phase avec les évolutions technologiques mondiales



A cette occasion, le leadership de la SNRT et son évolution technologique ont été mis en avant. Dans ce sens, les transformations du service public ont été révélées tout comme ses mutations qui ont contribué à diversifier les contenus. Ainsi, le secteur a pu constamment s’adapter aux tendances de par le monde.



En effet, les innovations introduites par la SNRT consistent en l’adoption de la TNT (télévision numérique terrestre) en 2007 et la diffusion vidéo numérique - mobile (DVB-H) en passant par la Haute définition en 2015, le site et l’application de live streaming «SNRT live» en 2017 ainsi que la diffusion multipiste sur «Tamazight» en 2018. Le tout avant de créer l’entité solutions digitales en 2019 pour veiller sur le plan de transformation digitale et l’adaptation aux nouveaux modes de consommation du contenu audiovisuel.



C’est le cas aussi de la plate-forme de replay «snrt.ma», du site d’information «SNRTnews» ainsi que de «Forja», première plate-forme digitale marocaine publique de la VOD outre les applications des programmes de flux (Lalla Laaroussa, Stand Up, etc.).



Favoriser le contenu marocain en appui à la souveraineté médiatique



A cet égard, la directrice de la Régie publicitaire et des solutions digitales, Ilham Hraoui, s’est penchée sur la stratégie de la transformation digitale de la Société nationale qui se focalise sur le développement de plateformes digitales Premium innovantes et multiscreen, une présence au niveau des différents réseaux sociaux, le recrutement de nouvelles audiences, et le développement de nouveaux revenus publicitaires.



Mme Hraoui a, en outre, mis en relief les solutions digitales de la Société nationale qui veillent à offrir un contenu pertinent et adapté aux nouveaux modes de consommation. A cet égard, la directrice, qui donne l’exemple de «SNRT Live» et la plate-forme VOD «Forja», a mis en avant ces solutions digitales qui ont une dimension stratégique ayant trait à la consolidation de la souveraineté médiatique nationale tout en priorisant l’ancrage de la culture et de l’identité marocaine.



Dans l’ensemble, ces solutions reflètent l’engagement de la SNRT pour soutenir les efforts de consolidation des liens avec les MRE. Cette démarche est concrétisée par une offre digitale diversifiée, adoptant une technologie de pointe dynamique, tout en offrant une expérience utilisateur fluide.



De son côté, Mohamed Ezzouak, journaliste expert en médias numériques destinés aux MRE, se félicite de l’exploit réalisé par la consolidation du digital dans les offres de la radio et la télévision. En effet, les efforts déployés dans les dernières années contribuent toujours à mieux rapprocher le contenu informatif marocain (culturel et divertissant) des jeunes Marocains de par le monde.



En guise de rappel, les Journées des portes ouvertes de la SNRT sont désormais une tradition annuelle. Cet événement incarne, sur consignes du président-directeur général, Faïçal Laraïchi, l’attention particulièrement portée par l’Institution médiatique nationale aux MRE pour mieux consolider les liens solides, humains et culturels de cette communauté avec la mère-patrie.