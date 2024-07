Pour American Foreign Policy Council, les réformes conduites sous l’impulsion Royale font du Maroc "un modèle" dans la région

Grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a mis en œuvre de grandes réformes qui l’érigent comme "un modèle" dans la région, a souligné le vice-président de l’American Foreign Policy Council, Ilan Berman.



Dans une déclaration à la MAP à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, M. Berman a affirmé que le Maroc évolue très rapidement en termes de développement social et de mise en œuvre des réformes menées dans divers domaines.



L’expert en relations internationales a cité, à cet égard, les chantiers de modernisation initiés dans le domaine économique, la réforme du Code de la famille, le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, ainsi que la contribution "très constructive" du Royaume à l’échelle africaine.



"Tout cela a été possible grâce au leadership de Sa Majesté le Roi", a soutenu le vice-président de l'American Foreign Policy Council, qui a salué "une vision Royale cohérente et très réfléchie".



S'agissant des relations entre le Maroc et les Etats-Unis, l'expert a relevé que le partenariat entre les deux pays, construit sur des "bases solides", est très prospère grâce à la stratégie articulée par Sa Majesté le Roi.



"A la faveur de sa diplomatie agissante, le Royaume s’impose comme un partenaire fiable des Etats-Unis au service de la paix et de la prospérité au niveau régional et sur le continent africain", a-t-il ajouté.