Potins Russia 2018

La poste à l’arrêt :



Vendredi en Islande, l’ensemble des bureaux de poste ont baissé leurs rideaux à 14h30 au lieu de 18 heures, l’horaire habituel de fermeture. Cette décision a été initiée par les employés des services postaux islandais afin de pouvoir être bien calés dans leurs canapés, à 15 heures tapante, afin de suivre le match de leurs protégés face au Nigeria. Le nul arraché contre l’Argentine de Messi (1-1) avait été synonyme de record historique d’audience (60%) sur la chaîne RUV, avec un pic à 99,6% à l’ultime minute de ce match.



Détournement de généraux :



L’Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersboug a organisé une exposition temporaire intitulée «Comme des dieux », dont les tableaux mettent en scène une quarantaine de stars de football, parmi lesquelles CR7, en armée de gradés. L’auteur, l’artiste italien Fabrizio Birimbelli, fervent supporter de l’AS Rome, s’est inspiré de portraits de généraux russes ainsi que d’officiers de la marine britannique du 19ème siècle pour tirer le portrait de Zidane, Maradona, Messi et d’autres, en usant de la technique moderne dite peinture numérique.



Egalité des sexes :



Depuis le 5 octobre 1981, c’est la première fois que des femmes iraniennes sont autorisées à accéder à une enceinte de football pour assister à un match avec des hommes. L’information, rapportée par le centre des droits de l’Homme en Iran date du match de mercredi soir, pendant lequel le stade de Téhéran diffusait sur écran géant le match Iran-Espagne (0-1) en présence d’un public mixte rassemblant des milliers de supporters.



La stat vintage :



L’attaquant hongrois Laszlo Kiss a marqué le triplé le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde lors de la co-plus large victoire de la compétition (Hongrie 10-1 Salvador le 15 juin 1982). Entré à la 55’, il a marqué 3 buts en 7 minutes (70’,73’,77’), devenant également le remplaçant le plus prolifique lors d’un match de Coupe du monde.