Port de Safi: Baisse de 1% des débarquements de la pêche à fin février 2025

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Safi ont enregistré une baisse de 1% à fin février dernier, pour se chiffrer à 4.372 tonnes (T), contre 4.422 T à la même période de 2024, selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces captures a augmenté de 56% durant les deux premiers mois de 2025, pour s’établir à 76,9 millions de dirhams (MDH), contre 49,1 MDH à fin février 2024, précise l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèces, les débarquements des poissons pélagiques ont affiché une régression de 6%, durant les deux premiers mois de 2025, pour se situer à 3.606 T (16,6 MDH, +47%), contre 3.843 T (11,2 MDH) à la même période de 2024.



De même, les captures du poisson blanc au niveau de cette infrastructure portuaire ont reculé de 3% pour se situer à 193 T (9,94 MDH, +10%) contre 199 T (9,06 MDH) à fin février 2024.



Les débarquements des céphalopodes ont, de leur côté, progressé de 56% à 569 T (50,2 MDH/+81%), contre 365 T (27,7 MDH) durant la même période de 2024.

Les captures des crustacés ont enregistré, à fin février dernier, une baisse de 86% pour s'établir à 2 T (123.000 DH/ -88%) contre 15 T (1,04 MDH) à la même période de 2024.



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 67.644 T à février 2025, en baisse de 27% par rapport au même mois une année auparavant.

En valeur, ces débarquements ont enregistré une hausse de 13% à plus de 2,29 milliards de dirhams (MMDH).