Port de Safi : Avortement d'une tentative de trafic de plus de 8 tonnes de chira

Une opération conjointe des services de sûreté provinciale de Safi et la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), a permis de déjouer, samedi soir, une opération de trafic international de 8 tonnes et 112 kg de chira, via le port de Safi.



Cette opération a permis la saisie de cette cargaison de drogue conditionnée en 199 ballots destinés au trafic international par voie maritime et chargés à bord d'un camion de transport de marchandises immatriculé au Maroc, qui a été immédiatement intercepté à son arrivée au port de Safi-Atlantique, indique dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



Les enquêtes effectuées dans le cadre de cette affaire ont abouti à l'interpellation de 21 individus, âgés entre 24 et 48 ans, pour leurs liens présumés avec le réseau criminel impliqué dans ce trafic international, outre la saisie de barils contenant 1.160 litres d’essence ainsi qu’une autre camionnette sur place, ajoute la même source.



Les investigations liées à cette affaire ont duré plusieurs semaines, sur la base d’informations faisant d'état de la planification par un réseau criminel d'une opération de trafic international de drogue, ce qui a nécessité le suivi et le traçage en amont de cette cargaison avant qu'elle ne soit saisie et que les personnes impliquées ne soient interpellées, poursuit le communiqué.



Les mis en cause ont été soumis à l'enquête judiciaire menée par la BNPJ sous la supervision du parquet compétent, en vue d'identifier toutes les ramifications locales et internationales de cette activité criminelle et de confondre l'ensemble des individus impliqués dans ce réseau criminel. Cette opération sécuritaire s'inscrit dans le cadre des efforts intensifs déployés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic international de drogue, conclut la même source.