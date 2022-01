Point de bilan mais, attentisme et des projets qui seraient à venir

Si vous avez manqué le passage du chef du gouvernement, mercredi dernier, sur les deux chaînes nationales 2M et Al Aoula, ce n’est pas grave puisque vous n’avez pas raté grand-chose. En effet, nous avons assisté à un exercice de communication complètement manqué. Manque de profondeur, manque de réflexions, manque d’explications, manque de vision et la liste est longue.



Invité à l’occasion des 100 premiers jours d’investiture du gouvernement, Aziz Akhannouch a parlé pendant plus d’une heure pour ne rien dire. Il a ressassé des propos sur la volonté de réforme du gouvernement et ses projets.



Concernant son bilan, le chef du gouvernement s’est contenté de répondre que l’Exécutif a donné des signes traduisant sa bonne volonté de remplir ses engagements électoraux. Quels sont ces signes ? Silence radio et c’est aux citoyens de les décrypter puisque le chef du gouvernement zappe vite cette question et passe à une autre. En effet, le thème de l’émission s’est vite transformé d’un débat sur le bilan du gouvernement à un échange cordial sur ses projets. Le tout dans la précipitation en optant pour un langage qui frôle le populisme.



En réponse à une question sur le pouvoir d’achat, le chef du gouvernement a indiqué que la situation est sous contrôle en répétant des propos tenus il y a quelques jours par son ministre de l’Economie et des Finances, en réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur «les hausses consécutives des prix des produits de grande consommation».



Selon lui, et en dépit de la conjoncture difficile liée aux répercussions de la pandémie, le Maroc a pu assurer l’approvisionnement du marché local en marchandises et garantir ainsi une «grande» stabilité des prix, soulignant que les prix des produits subventionnés «n’ont pas connu de changement, car leur stabilité est garantie à travers la Caisse de compensation». A ce propos, il a assuré que la réforme de cette caisse ne fait pas partie aujourd’hui des priorités du gouvernement vu le contexte actuel de pandémie.



S’agissant de la généralisation de la couverture sociale, le chef du gouvernement a réitéré l’engagement de l’Exécutif à mettre en œuvre ce chantier dans les délais impartis, tout en indiquant que son opérationnalisation s’annonce difficile au vu de certaines contraintes (ciblages, administration chargée de la gestion de ce dossier, financement,…). Est-il en train de préparer l’opinion publique à un éventuel échec ? Probablement.



Et qu’en est-il de la réforme du système national de la santé ? Akhannouch a répondu que l’Exécutif est en train de préparer un cadre législatif adéquat et de travailler sur un certain nombre de questions liées au bon fonctionnement du système (l’organisation régionale, les incitations financières pour les médecins, digitalisation du secteur,…).



Pour lui, l’Etat social est une priorité et tout l’intérêt sera accordé au capital humain. Toutefois, il faut rappeler que le chef du gouvernement a une conception très restreinte et provocante de l’Etat social. Selon lui, sa construction doit se faire dans la douleur comme il l’a déjà indiqué lors de son passage en novembre dernier devant les députés des deux Chambres du Parlement à l’occasion de la séance plénière mensuelle consacrée à la politique générale du gouvernement.



Selon lui, la réforme menant à la construction de l’Etat social est «une importante responsabilité dont l’accomplissement peut exiger la prise de décisions, disons, injustes selon les logiques politiques étroites», précise-t-il, sans expliquer pour autant la signification d’«une logique politique étroite». Et d’indiquer qu’«au fond, il s’agit de décisions indispensables pour la mise en place de l’Etat social comme tout le monde le souhaite», tout en affirmant que «ce genre de décisions, notamment dans des secteurs comme la santé ou l’éducation, exige du gouvernement d’assumer ses responsabilités sans hésitation afin d’entamer un nouveau tournant dans l’histoire du pays».



Sur les autres dossiers (retard des pluies, gestion de l’eau, retraites, dialogue social, les enseignants contractuels), le chef du gouvernement a été, à la fois, évasif et procrastineur. Pour ce qui est de la question de la sécheresse qui s’annonce, il reste optimiste et indique qu’il est encore tôt pour se prononcer sur la situation alors que nous sommes déjà en janvier. Idem pour le stress hydrique et la rareté de l’eau dont souffrent certaines de nos régions.



Pour lui, la question ne se pose même pas et elle dépend des années. Pourtant, nombreux sont les rapports et études qui démontrent que la question de la gestion de l’eau se pose avec acuité dans notre pays. Notamment dans un contexte marocain marqué par un niveau de mobilisation des ressources hydriques qui oscille entre 11,7 et 12 milliards de m3 et une demande qui se situe entre 13 et 14 milliards de m3, soit un déficit de deux milliards de m3 qui est appelé à atteindre les 5 milliards de m3 en 2030, du fait du développement économique, de la croissance démographique et de l’urbanisation. Un rapport d'enquête parlementaire a mis en point ces défaillances de la gouvernance à travers l’exemple de la stratégie nationale de l'eau 2009-2020.



Présenté le 9 février 2021 à la Chambre des conseillers, ledit document a pointé du doigt plusieurs lacunes au niveau de l’opérationnalisation de cette stratégie, spécialement en matière de délais et de réalisation des projets. A souligner qu’un rapport du CESE a déjà constaté en 2014 que « les menaces sur la qualité et la pérennité des ressources en eau, en raison des activités de l’Homme, ont atteint des niveaux inquiétants (prélèvements intenses et pollution de plus en plus étendue) » tout en notant que « plus de 900 millions de m3 sont prélevés annuellement des réserves non renouvelables des nappes du Royaume ».



Concernant le dossier des retraites, le chef du gouvernement promet d’examiner ce sujet et de lui trouver des solutions. Quant au dialogue social, il a annoncé qu’il y aura une nouvelle réunion pour mettre en place les mécanismes de fonctionnement et réfléchir sur les modes d’institutionnaliser ce dialogue. S’agissant des enseignants contractuels, des issues sont envisagées d’ici l’été prochain.



Qu’en est-il, entre autres, du premier bilan du gouvernement concernant la protection et l’élargissement de la classe moyenne ? De la réduction des disparités sociales et spatiales ? De la mobilisation du système éducatif pour placer le Maroc parmi les 60 meilleurs systèmes d’éducation au monde ? Silence radio. Peut-être qu’il n’est pas encore temps d’en parler pour un chef de gouvernement qui aime, selon ses propos, travailler en silence . Bref, les Marocains sont appelés à attendre et à espérer.



Hassan Bentaleb