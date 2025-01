Plus de mille participants à la 7ème édition du Prix Katara du poète du Prophète

La Fondation du village culturel de Katara a annoncé avoir reçu 1.105 poèmes pour la 7ème édition du Prix Katara du poète du Prophète, marquant une hausse de 22% par rapport à l'édition précédente qui avait enregistré 861 candidatures.



Au total, 1.015 candidatures masculines et 90 féminines ont été soumises cette année, indique la fondation dans un communiqué, précisant que la catégorie de la poésie classique compte 982 poèmes, dont 897 écrits par des hommes et 85 par des femmes, tandis que celle de la poésie nabati regroupe 123 poèmes, avec 118 contributions masculines et 5 féminines.



Concernant la répartition par pays, l'Egypte, le Soudan et la Somalie arrivent en tête avec 347 poèmes candidats, suivis des pays du Moyen-Orient et de l’Irak (255 poèmes), du Maghreb (247 poèmes), des pays du Golfe (224 poèmes) et enfin de 32 poèmes provenant de pays non arabes. Les pays du Golfe occupent la première place dans la catégorie de la poésie nabati avec 90 poèmes et contribuent avec 134 poèmes dans la catégorie de la poésie classique.



Lancée du 1er septembre au 31 décembre 2024, la 7ème édition du Prix Katara du poète du Prophète se déroule en plusieurs étapes, débutant par la sélection de 30 candidats (15 dans la catégorie de la poésie classique et 15 dans celle de la poésie nabati), qui sont qualifiés pour les phases finales après avoir franchi trois étapes. Parmi eux, cinq poètes de chaque catégorie accèdent aux demi-finales et, lors de la finale, trois gagnants sont désignés dans chaque catégorie.



La dotation totale du prix s’élève à 3,8 millions QAR dans les catégories de la poésie classique et nabati, avec des récompenses de 1 million QAR pour les premiers lauréats de chaque catégorie, 600.000 QAR pour les deuxièmes et 300.000 QAR pour les troisièmes.



Le comité d'organisation se chargera de la publication d'un recueil regroupant les 30 meilleurs poèmes du concours, en l’occurrence 15 œuvres de poésie classique et autant de poésie nabati.