Plus de 5.000 titres marocains à la Foire internationale du livre de Tunis

Plus de 5.000 titres marocains prennent part à la 35ème Foire internationale du livre de Tunis (FILT), ouverte vendredi, a indiqué le secrétaire général de l'Union des éditeurs marocains, Mohamed Rabie Benaoud. Cinq maisons d'édition et plus de 5000 titres couvrant divers domaines notamment le roman, le cinéma, le théâtre, la politique et l’éducation, participent à cette manifestation culturelle, qui se poursuit jusqu’au 14 avril, a précisé, dans une déclaration à la MAP, M. Rabie Benaoud.

Le responsable a indiqué que la participation marocaine s’inscrit dans le cadre des efforts visant la promotion du livre marocain dans les salons internationaux et arabes, relevant que les ouvrages marocains sur notamment la philosophie et la critique suscitent un grand intérêt auprès des lecteurs tunisiens. Il a fait savoir que le stand marocain propose des titres des éditions 2017 et 2018, soulignant que ce genre de manifestations joue un rôle important dans la promotion du livre marocain, notamment à travers un contact direct avec les lecteurs et l’identification de leurs besoins.

Pour sa part, Larbi Moradi de la maison d’édition Attawhidi, a noté que les éditeurs marocains veillent à participer chaque année à cette manifestation en présentant de nouveaux titres publiés au Maroc. Il a relevé que les ouvrages marocains sont très appréciés par le public tunisien, notamment ceux se rapportant aux études sur la philosophie et l’histoire. Moradi a émis l'espoir de voir les éditeurs marocains présenter davantage de titres lors des prochaines éditions, notant que la Foire internationale du livre de Tunis était l'occasion pour les éditeurs marocains de présenter de nouvelles publications et de nouer des partenariats avec d’autres maisons d’édition tunisiennes et arabes.

L’ouverture de cette édition a été marquée par des hommages à un grand nombre d’écrivains, de poètes et critiques arabes dont le Marocain Mohamed Berrada, le Palestinien Taoufik Fayyadh, le Syrien Nebil Soliman, la Libanaise Alouwia Sobh et à la Jordanienne Zouleikha Abou Richa. Des hommages ont également été rendus à des icônes littéraires tunisiennes qui se sont distinguées dans les domaines de la culture, des médias, de la pensée, de la philosophie, de la poésie et de la narration, notamment les romancières Emna Belhaj et Amel Mokhtar.

Prennent part à cette 35ème Foire internationale du livre de Tunis, ouverte par le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, 319 éditeurs représentant 24 pays, dont l’Algérie, l’Arabie saoudite, l’Argentine, le Canada, l’Egypte, les Emirats arabes unis, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Irak, l’Italie, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Palestine, le Koweït, le Sultanat d’Oman et la Syrie.