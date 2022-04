Plus de 294.000 Marocains affiliés à la sécurité sociale en Espagne

Plus de 294.000 Marocains sont affiliés à la sécurité sociale espagnole à fin mars 2022, selon les données du ministère espagnol de l'Inclusion, de la Sécurité sociale et de la Migration. Les Marocains restent ainsi la première communauté chez les ressortissants de pays hors UE devant les Chinois (107.775) et les Vénézuéliens (106.663). Chez les étrangers, les Roumains occupent la première position (336.949), devant les Marocains (294.388) et les Italiens (144.667). La sécurité sociale espagnole a enregistré 2.298.825 affiliés étrangers en mars dernier, en hausse de 40.155 personnes (+1,7%). Selon l'Institut national des statistiques (INE), 879.943 Marocains étaient légalement établis en Espagne jusqu’au 1er janvier 2022, en hausse de 0,8% (+7.184 personnes) par rapport au 1er janvier de 2021. Les Marocains ont maintenu ainsi leur position comme première communauté étrangère légalement installée dans le pays ibérique, a précisé l’INE, ajoutant que la communauté marocaine représente 16% des étrangers établis en Espagne.