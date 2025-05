Plus de 20 productions en lice pour les prix du 14ᵉ Festival de la fiction télévisée à Meknès

Plus de 20 productions télévisuelles, dont téléfilms et séries télévisées, sont en compétition pour les différents prix de la 14ᵉ édition du Festival de Meknès de la fiction télévisée, qui se poursuit jusqu’au 6 mai.



Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’initiative de l’Association ‘’Spectacle Libre’’, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du Conseil de la région Fès-Meknès, ainsi que de la commune de Meknès, ce rendez-vous artistique se veut un espace de célébration de la création télévisuelle nationale, tout en mettant en lumière les talents qui œuvrent à l'enrichissement de la scène audiovisuelle marocaine.



Dans une déclaration à la MAP, le fondateur du festival, Mahmoud Bellahcen, a relevé que cet évènement qui souffle sa 14ᵉ bougie, s'inscrit dans la continuité des précédentes éditions réussies, ajoutant qu'il s’agit d’une manifestation unique en son genre, marquée cette année par de nombreuses nouveautés, notamment l’organisation de masterclass réunissant des professionnels du secteur, pour réfléchir sur les différentes composantes de la fiction, telles que l’interprétation, la production, la réalisation et l’écriture de scénarios.

Et d’ajouter que "la fiction marocaine se porte bien", avec des productions nombreuses et de qualité, comme en témoigne le nombre de fictions en compétition cette année.



Le jury chargé d’évaluer les téléfilms est présidé par l’acteur Driss Roukhe, accompagné de l’actrice Hajar Masdouki et du producteur Hicham Ibrahimi. Un second jury, dédié aux séries et comédies, est composé de Khalid Amine, chercheur en arts dramatiques, ainsi que des actrices Sanae Alaoui et Alaa Akaaboune.



Dans une déclaration similaire, l’acteur et président du jury, Driss Roukhe, a indiqué que la fiction marocaine a gagné aujourd’hui, en profondeur, en qualité, et aborde des thématiques sociétales majeures, tout en intégrant de nouveaux outils narratifs et techniques.



A travers cette manifestation, a-t-il enchaîné, «nous œuvrons à redonner à la fiction marocaine la place qu’elle mérite, à récompenser les œuvres marquantes, mais aussi à débattre des nombreux défis auxquels elle est confrontée », ajoutant que le festival est également l’occasion d’encourager la création de productions de meilleure qualité, grâce à l’implication de l’ensemble des acteurs de la chaîne de production télévisuelle.

Les œuvres en lice concourent pour plusieurs distinctions, dont le Grand Prix du festival, le prix du scénario, de réalisation, de la meilleure actrice et du meilleur acteur.



En marge de la compétition, la cérémonie d’ouverture à été l’occasion de rendre un vibrant hommage à deux figures emblématiques de la scène artistique marocaine, Saïda Baâdi et Ibrahim Khai. Un choix qui reflète, selon les organisateurs du festival, une reconnaissance profonde pour leurs carrières respectives, riches de plus de quatre décennies de contributions remarquables à la télévision, au cinéma et au théâtre.



Outre les projections, le programme du festival comprend une série d’activités parallèles, notamment des rencontres ouvertes avec des artistes et réalisateurs, ainsi qu’une masterclass dédiée aux différentes composantes de la fiction télévisuelle, notamment l’écriture de scénario, l’interprétation, la production et la réalisation.