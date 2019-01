Plus de 150 villes en France et dans le monde célèbrent “La Nuit des idées”

Plus de 150 villes en France et dans le monde participent cette année à «La Nuit des idées» qui vise à célébrer la libre circulation des idées et des savoirs à travers des conférences, des rencontres, forums et tables rondes, mais aussi des projections et performances artistiques. L'idée de cette nuit, célébrée annuellement le dernier jeudi du mois de janvier, avait été initiée en 2016 par l'Institut français, chargé de l’action culturelle extérieure de la France. Partout en France et sur les cinq continents, grandes écoles et universités, instituts de recherches, musées, centres culturels, théâtres, bibliothèques, Instituts français et alliances françaises sont invités à proposer des moments de rencontres participatives privilégiés.

Des philosophes, écrivains, chercheurs, intellectuels, étudiants, lanceurs d’alerte, artistes ou personnalités politiques, engageront à cette occasion le débat avec le public pour proposer leur vision du présent et leurs solutions aux défis de demain sur les questions d’égalité, d’écologie, d’éducation, d’urbanisme, de science, de politique ou de technologie, indique l’Institut français dans un communiqué.

Le thème : «Face au présent» choisi pour cette 4ème édition de «La Nuit des idées» n’est pas fortuit, puisqu’il invite à porter un regard lucide sur l’actualité, ainsi qu’à explorer les réponses et les formes d’engagement qui permettent de prendre à bras-le-corps les défis de notre temps, souligne la même source. Il invite aussi à une réflexion sur notre perception du moment présent : comment résister aujourd’hui à la dictature de l’instant ? Que change à nos vies la circulation instantanée de l’information ? En France, «La Nuit des idées», qui sera célébrée le jeudi 31 janvier, investira plus de 50 lieux de culture dans des différentes villes.