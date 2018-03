Plus de 1000 activités culturelles et artistiques réalisées en deux mois à l'échelle nationale

Plus de 1.000 activités culturelles et artistiques, dont 198 dédiées aux enfants, ont été réalisées entre les mois de décembre et janvier derniers, à l'échelle nationale, a annoncé le ministère de la Culture et de la Communication.

Qualifié "d'important" par rapport aux mois d'octobre et nombre derniers où le nombre d'activités culturelles et artistiques dans différentes régions du Royaume a atteint 878, ce bilan est basé sur des données recueillies auprès de toutes les Directions régionales, a indiqué mercredi le ministère, dans un communiqué.

Au niveau du théâtre, le ministère a fait savoir que 216 pièces de théâtre ont été enregistrées, 169 spectacles de musique et 63 activités cinématographiques, outre l'organisation de plus de 178 expositions d'art plastique et 219 activités relatives au livre.

Ce pourcentage est qualifié d’encourageant dans l'instauration d'une tradition de compétition entre les différentes régions, fait savoir la même source, ajoutant que le ministère veille à garantir la qualité de l'offre pour répondre aux besoins culturels et artistiques des citoyens.

Par ailleurs, le ministère a veillé au suivi des réalisations, à travers la présentation d'un bilan bimestriel pour assurer la continuité culturelle tout au long de l'année d'une part, et s'arrêter sur les points forts et faibles, outre la répartition des activités culturelles et artistiques sur l'ensemble du territoire national.