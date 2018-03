Plus d’un millier de participants attendus au Forum Crans Montana

Dakhla s’apprête à accueillir la 4ème édition du Forum Crans Montana qui se tiendra du 15 au 20 mars courant.

Plus d’un millier de participants d’une centaine de pays sont attendus à cette édition dédiée à l’Afrique et à la coopération Sud-Sud.

Décideurs politiques et économiques, représentants d’ONG internationales se donnent rendez-vous dans la perle du Sud marocain pour débattre et réfléchir sur l’avenir du continent africain.

Pour les organisateurs, le Forum Crans Montana de Dakhla est devenu un rendez-vous incontournable de réflexion sur l’Afrique et la coopération Sud-Sud. D’autant plus que l’événement se tient dans un pays, à savoir le Maroc, qui joue un rôle essentiel dans ce sens grâce à sa politique de solidarité et de développement économique du continent africain, selon la même source.

La 4ème édition du Forum Crans Montana Dakhla-Maroc abordera des thématiques au cœur de l’actualité aussi bien africaine que mondiale. C’est ainsi que dans le cadre d’une conférence internationale sur la gestion urbaine globale, plusieurs maires de villes africaines et européennes seront présents à Dakhla pour exposer leur vision à ce sujet.

Le programme sera également marqué par une session sur “La sécurité alimentaire pour tous” dans le cadre de l’agriculture durable en Afrique et ses capacités de résilience. Ce qui constituera l’occasion de présenter l’Initiative marocaine pour l’adaptation de l’agriculture africaine aux changements climatiques (AAA). Un exemple à méditer et à suivre.

L’économie des océans et le secteur halieutique, filière stratégique pour l’Afrique, avec un accent sur l’Initiative de la ceinture bleue constitueront les grandes lignes d’un panel de très haut niveau.

Le leadership de la femme africaine ne sera pas en reste. Ainsi, une séance plénière sera consacrée à l’émancipation de la femme en politique et dans le secteur économique.

L’épineuse question de la migration sera au centre des travaux de cette 4ème édition avec une session relative à la migration et à la gestion des flux migratoires.

Ahmadou El-Katab