Plongée dans “La Méditerranée et l'art moderne” au MMVI

Le film documentaire, mis en scène par la réalisatrice française Florence Mauro "De Cézanne à Bonnard, l'Atelier du Midi", a été projeté jeudi soir à Rabat, dans le cadre de la programmation culturelle autour de l'exposition artistique: "La Méditerranée et l'art moderne", qui se poursuit jusqu'au 27 août au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI). Ce documentaire de 60 minutes, qui a inspiré plusieurs courants artistiques qui ont eu lieu autour de la Méditerranée, traite du courant de l'impressionnisme, a indiqué Yasmine Bellakhdim, directrice du cabinet à la Fondation nationale des musées, organisatrice de cet événement.

"L'objectif de cette projection est de démocratiser l'art et de permettre à un plus grand nombre de personnes de venir découvrir des chefs-d’œuvre que nous avons fait venir grâce à la collection du centre Georges Pompidou", a précisé Mme Bellakhdim dans une déclaration à la MAP en marge de cette projection, notant qu'il s'agit de 80 peintures-sculptures réalisées par de grands artistes tels que Picasso, Dali, Miro et Matisse, ainsi que plusieurs photographes de renommée.

A travers de riches et d'importantes archives personnelles, ce film retrace le dialogue et les échanges constants entre les peintres de la fin du 19ème siècle et de la première moitié du 20ème siècle, qui n'ont cessé de communiquer avec des lettres. Il propose une palette d'œuvres impressionnistes fascinées par la Méditerranée. En effet, c'est une sorte de voyage fantastique en pays méditerranéens, permettant au spectateur d'explorer et de découvrir un Midi fascinant et surprenant, un endroit favorisé de l’avant-garde picturale, à travers les œuvres impressionnistes qu'a marquées la Méditerranée.

Depuis 1880, la Méditerranée était une source d'inspiration pour les écoles esthétiques les plus variées et les plus marquantes, particulièrement l’impressionnisme, le fauvisme, le cubisme, ainsi que les expériences surréalistes et l’abstraction. Plusieurs peintres, notamment Cézanne, Matisse, Van Gogh, Bonnard ou Gauguin, se sont inspirés des paysages, des lumières et des couleurs éclatantes et chatoyantes du Midi, y ont fait leurs ateliers et découvert des paysages et des sites qu'ils ont reproduits dans leurs tableaux.

Organisée en collaboration avec le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou de Paris ainsi que l'Institut français du Maroc, l'exposition "La Méditerranée et l'art moderne" permet aux visiteurs de reconsidérer l'histoire de l'art du XXème siècle dans son rapport à l'espace et à l'imaginaire méditerranéen.

Réalisatrice, productrice de films documentaires et écrivaine, Florence Mauro est l'auteure de plusieurs livres, notamment "Émilie Du Châtelet" (2006), "l'Amour éperdu" (2002) et "Viens" (2000).