Plaidoyer pour la diffusion de la culture cinématographique à travers l’enseignement et les médias

Les participants à une conférence sur "La culture cinématographique au Maroc", organisée par l'Association marocaine des critiques de cinéma (AMCCINEMA) ont plaidé, vendredi à Tanger, pour la diffusion de la culture cinématographique dans le Royaume en renforçant notamment sa présence dans les systèmes de l’éducation et des médias. Les intervenants lors de cette rencontre tenue dans le cadre des activités parallèles de la 22ème édition du Festival national du film (FNF), ont souligné la nécessité de renforcer les programmes s'intéressant au cinéma dans les médias publics marocains et d'assurer la présence de la culture cinématographique dans les programmes éducatifs. Dans une allocution à cette occasion, le critique de cinéma Khalil Damoun a indiqué qu'il y a "deux facteurs principaux ayant contribué au déclin de la culture cinématographique dans le Royaume, à savoir la baisse du nombre de salles de cinéma et un manque de conscience de la part des établissements d'enseignement quant à l’importance d'inclure la culture cinématographique dans les programmes éducatifs". Il a souligné, dans ce sens, qu'avoir une véritable culture cinématographique nécessite, entre autres, de s’imprégner de la culture de l'image en tant que support qui nous présente le monde et la vie tels que vus par le réalisateur, ainsi que de voir de nombreux films et découvrir l'histoire du cinéma, ses écoles et ses langues. De son côté, la réalisatrice Khaoula Assebab Benomar a mis l’accent sur la nécessité d'inscrire le cinéma dans les cursus scolaires et de veiller à ce que les nouvelles générations aient accès aux films marocains, notamment à travers les médias qui doivent contribuer à préserver et à diffuser ces films afin qu'ils ne disparaissent pas. Elle a évoqué, dans ce sillage, l’expérience du Centre Sijilmasa pour les études et les recherches audiovisuelles, dirigé par le réalisateur Ezz Elarab Alaoui, qui s'appuie sur la création de ciné-clubs dans tous les établissements affiliés à l'Université Mohammed V de Rabat. Pour sa part, le critique de cinéma Said Chemlal a qualifié la situation actuelle de "divorce non déclaré" entre le cinéma et l'école, déplorant la rareté des émissions télévisées qui permettent de développer la culture cinématographique et le goût artistique du public. Il a, donc, appelé au renforcement de la présence du cinéma dans les écoles et les médias marocains, notamment à travers la création de ciné-clubs, l'organisation de rencontres avec des cinéastes au sein des établissements d'enseignement et la promotion du produit cinématographique marocain à travers les médias. Par ailleurs, le réalisateur Mohamed Cherif Tribak s'est arrêté sur l'expérience de l'Université nationale des cinéclubs dans les années 70 du siècle dernier, comme une expérience pionnière dans la diffusion de la culture cinématographique et de la cinéphilie dans le Royaume, regrettant le déclin de cette culture. "La cinéphilie, dans sa forme actuelle, a peu d'impact sur la société en dehors du champ des critiques de cinéma, compte tenu de la quantité de films produits désormais éphémères et faciles à oublier", a-t-il fait remarquer. L'AMCCINÉMA a pour objectif d’encourager la critique cinématographique au Maroc en unifiant les efforts des critiques de cinéma marocains et en coordonnant leurs actions, ainsi qu'en contribuant à la production de publications spécialisées dans le cinéma. L'association œuvre aussi à développer des relations avec les associations, les organismes et les institutions d’intérêt commun liés au cinéma et à l’audiovisuel aux niveaux national et international, de même qu'elle participe aux festivals nationaux et internationaux et organise des forums et des festivals sur le cinéma et l’audiovisuel. La 22ème édition du Festival national du film propose trois compétitions: longs-métrages, courts-métrages de fiction et longs documentaires. Le programme de cette édition comprend également le "Marché du film" qui évoquera les questions liées à la distribution et à l'exploitation des films à l'ère de la numérisation et de ses nouvelles formes.