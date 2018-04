“Pistolet d’eau” de Houcine Chani distingué à Guercif

Une première distinction du nouveau court-métrage de Houcine Chani : «Pistolet d’eau». Il vient de remporter le prix du meilleur réalisateur, lors du Festival du cinéma de la marge à Guercif. Le film est programmé dans plusieurs autres compétitions, et l’on s’attend, comme à l’accoutumée, à ce qu’il remporte plusieurs autres prix. Le réalisateur avait déjà raflé en 2014 les principaux prix consacrés aux courts-métrages au Maroc et au Maghreb via son film « Et moi ».

L’histoire de ce film est certes simple, mais bien fondée sur une opposition productrice de sens. Un enfant ne cesse de prier son père malade de lui acheter un pistolet d’eau, ce que ce dernier ne peut pas matériellement exaucer ! La mère qui connaît bien la situation du père frappe le «gosse» et le père entre dans une crise de silence et d’«habilité» !

La trame du film, produit par Altercom, tourne ainsi autour d’un père atteint d’énurésie, mais aussi incapable de procurer un petit jouet à son fils. Les gros plans le montrent en réelle crise morale jusqu’au jour où il décide, contrairement à ses valeurs, de voler un pistolet d’eau pour son fils. Là il se retrouve subitement guéri. « Lorsque l’on vit une crise individuelle, on oublie le monde et nous nous confinons dans notre coin, loin du monde et ses tracas », souligne Houcine Chani.

Sur fond d’un scénario de l’écrivain Omar Alaoui Nasna, le court-métrage choisit un espace urbain plein d’encombrement et de nuisances sonores, alors que ses intérieurs se déroulent dans une maison calme et intime, à part quelques gesticulations du petit enfant.

Avec une comédienne professionnelle comme Fedoua Taleb et une grande prestation dramatique de Jilali Boujou, ainsi que Ziad El Oualidi qui a campé le rôle de l’enfant, Houcine Chani qui avait remporté de nombreux prix en tant que scénariste a encore une fois confirmé son talent.