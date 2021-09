Pierre-Henri Dumont La démocratie marocaine, un exemple dans le bassin sud de la Méditerranée

La démocratie marocaine est un exemple dans le bassin sud de la Méditerranée, a affirmé jeudi le député français Pierre-Henri Dumont.



«La démocratie marocaine est un exemple dans le bassin sud de la Méditerranée et un gage de stabilité pour tous les partenaires, dont la France", a souligné le député LR (Les Républicains), qui réagissait, dans un tweet, aux élections législatives couplées à celles communales et régionales organisées mercredi au Maroc.



«Hier, le Maroc a renouvelé son Parlement. Une élection transparente marquée par une hausse de la participation », a relevé le député français.



Les électeurs marocains se sont rendus, mercredi, aux urnes pour élire les membres de la Chambre des représentants, les membres des conseils communaux et d'arrondissements, ainsi que ceux des conseils des régions, une étape importante dans la consolidation de la pratique démocratique au Maroc. Le taux de participation à ces scrutins a atteint 50,35% au niveau national, contre 42% en 2016.



Les records de participation ont été enregistrés dans les trois régions du Sahara marocain: 66,94% à Laâyoune-Sakia-El Hamra, 58,30% à Dakhla-Oued-Eddahab et 63,76% à Guelmim-Oued Noun.



Selon des résultats provisoires communiqués par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, le Rassemblement National des Indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections législatives, en remportant 97 sièges après le dépouillement de 96% des bulletins de vote. Il est suivi du Parti Authenticité et Modernité (PAM) qui a obtenu 82 sièges, et du Parti de l'Istiqlal (PI, 78 sièges).