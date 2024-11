Percées diplomatiques et développement tous azimuts

Moussaoui Ajlaoui

La synergie entre toutes

les composantes de la société

marocaine a poussé

plusieurs pays à reconnaître

la souveraineté du Maroc

sur son Sahara

Il y a 49 ans, le Maroc a organisé la Glorieuse Marche Verte pour la récupération de ses provinces du Sud, une épopée grandiose inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire nationale et reflétant la parfaite symbiose entre le peuple et le Trône dans la lutte héroïque pour la libération nationale et la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.En célébrant ce mercredi, avec fierté et dans un climat de liesse, l’anniversaire de cette Marche inédite, les Marocains réaffirment leur fidélité à l’esprit de cet événement historique, dans un contexte marqué par les énormes acquis engrangés par le Royaume, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le dossier de son intégrité territoriale.La célébration de cet événement phare offre ainsi l’occasion de se remémorer comment plus de 350.000 volontaires civils ont convergé de manière organisée et paisible, vers le sud du Royaume, traversant à pas sûrs les frontières chimériques et hissant fièrement le drapeau national dans le ciel de ce territoire qui a toujours fait partie intégrante du Maroc.Cette œuvre originale a réussi grâce au génie de son initiateur, Feu SM Hassan II, et à l'abnégation d'un peuple ayant marqué ce rendez-vous historique par une adhésion spontanée à un processus libérateur conforté par l'avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ), du 16 octobre 1975, qui a confirmé que le Sahara, au moment de sa colonisation, n'était pas un territoire sans maîtres "Terra nullius" et qu'il existait des "liens juridiques et d’allégeance" entre les Sultans du Maroc et les tribus sahraouies. Munie de la seule foi en la justesse de sa cause et brandissant le Saint Coran et le drapeau national, une marée humaine, venant de toutes les régions du Royaume, a répondu à l'appel lancé par le regretté Souverain dans une véritable illustration de la parfaite symbiose entre le peuple et le Glorieux Trône Alaouite.Aujourd'hui, 49 ans se sont écoulés depuis cet événement historique et les provinces du Sud connaissent, à l'instar des autres régions du Royaume, une dynamique vertueuse de développement tous azimuts, à la faveur de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure cette partie du territoire national si chère à tous les Marocains. Dépourvues de toute infrastructure au départ du colonisateur espagnol, les provinces du Sud vivent à présent au rythme de grands chantiers structurants qui sont en train de métamorphoser toute cette région vouée à devenir un véritable hub régional et international, et ce depuis le coup d’envoi du programme de développement des provinces du Sud.« Conformément à la Vision Royale, les provinces du Sud deviennent progressivement un hub africain incontournable. Elles sont appelées à innover en matière de conception et de réalisation de projets de développement locaux et ce, en consolidant les différents atouts dont elles bénéficient. Le développement des activités agro-industrielles, le tourisme balnéaire et culturel, ainsi que les énergies renouvelables sont autant de créneaux qui pourraient constituer le socle de leur attractivité économique », lit-on dans le Livre blanc sur le Sahara marocain publié par l’Institut Royal des études stratégiques (IRES).La même source a souligné que le Maroc a investi entre 1975 et 2013 près de 120 milliards de dirhams (12 milliards de dollars) dans les infrastructures (administrations, communications et télécommunications, électricité et eau, éducation, logement, santé, …), dans le but de hisser le niveau de vie de la population afin qu’il atteigne celui des régions les plus développées. Et de préciser : « L’année 2013 a constitué un tournant, avec le lancement par S.M le Roi Mohammed VI du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud, pour une enveloppe budgétaire de 77 milliards de dirhams, soit plus de 7 milliards de dollars, dédiés à des projets structurants ».Cet élan de développement socio-économique dans ces provinces est conforté par les avancées diplomatiques enregistrées par le Maroc, notamment le soutien international grandissant à la marocanité du Sahara, à la légitimité des droits du Royaume sur ses provinces du Sud et à l'Initiative d’autonomie comme seule et unique solution à ce conflit factice, outre l'ouverture à Laâyoune et à Dakhla de plus d'une trentaine de consulats généraux.« Depuis 1975, l’année du retour triomphal du Sahara à la mère-patrie, le Maroc a conforté sa position et sa souveraineté sur ses provinces du Sud grâce aux succès diplomatiques qu’il a enchaînés notamment ces dernières années », a affirmé Moussaoui Ajlaoui, expert associé à Ames-Center, dans une déclaration à Libé.Selon ce spécialiste de la question du Sahara marocain, ces succès diplomatiques sont également dus à la mobilisation des Marocains et au fort attachement du peuple à la marocanité du Sahara. « La synergie entre toutes les composantes de la société marocaine a permis au Maroc de réaliser des percées diplomatiques et a poussé plusieurs pays tels que les Etats-Unis, l’Espagne, la France, entre autres, à reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara », a-t-il précisé. Et d’ajouter : « Pour ces pays, le Sahara revêt une importance existentielle pour le Royaume et constitue une question de sécurité nationale ».Raison pour laquelle, ces pays considèrent que « la solution politique qui passe par le plan d’autonomie proposé par le Maroc depuis 2007 est à même de garantir la sécurité et la stabilité dans une région en ébullition », a soutenu l’expert associé à Ames-Center, tout en mettant en exergue la présence diplomatique notable des élites du Sahara marocain et leur participation aux tables rondes onusiennes en tant que porte-voix légitimes de la population sahraouie.