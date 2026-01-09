Pedro Sánchez plaide pour le renforcement du partenariat stratégique entre l'UE et le Maroc


Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a appelé, jeudi à Madrid, au développement de partenariats stratégiques renforcés entre l’Union européenne (UE) et ses voisins du Sud, au premier rang desquels le Maroc, afin de promouvoir un espace de prospérité partagée et de stabilité.

S’exprimant à l’ouverture de la Conférence des ambassadeurs d’Espagne accrédités à l’étranger, organisée les 8 et 9 janvier sous le thème «L’Espagne, acteur mondial», M. Sánchez a souligné que le renforcement des relations avec le Maroc constitue l’une des priorités de la politique étrangère de l’Espagne et de l’Union européenne pour l’année 2026.

Le chef de l’Exécutif espagnol a jugé «urgent» que l’Union européenne actualise ses instruments de coopération afin de consolider un voisinage sud «pacifique et sûr». A cet égard, il a annoncé que l’Espagne proposera à la Commission européenne d’établir, dans les mois à venir, des «partenariats stratégiques renforcés» avec des pays partenaires clés, notamment le Maroc, le Sénégal et la Mauritanie.

M. Sánchez a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de fonder ces partenariats sur l’entente, le dialogue et le respect mutuel, dans un contexte géopolitique mondial qu’il a qualifié de «particulièrement complexe».


