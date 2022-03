Paul McCartney a contacté Keith Richards après avoir qualifié les Stones de "groupe de reprise"

Keith Richards a révélé avoir reçu un message de Paul McCartney après que celui-ci a qualifié les Rolling Stones de "groupe de reprise". L'ex-chanteur des Beatles avait effectivement utilisé ces mots pour définir le groupe de Keith dans les colonnes du New Yorker, des mots qui ont fini par atteindre les oreilles des principaux intéressés.



"Je ne pense pas que je devrais le dire mais c'est un groupe de reprises", avait-il confié. "C'est un peu ça, les Stones. Je pense que nous avons un catalogue un peu plus vaste que ça."

Pour le podcast de Rolling Stone, Keith a désormais confié que Paul a envoyé un message au groupe pour clarifier ses propos.



"J'ai reçu un mot de Paul à ce sujet" a expliqué le guitariste. "Il m'a dit que ça avait été tiré de son contexte. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai entendu ça pour la première fois. Paul et moi nous connaissons très bien, et quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai pensé que ces mots avaient été édités. Le jour suivant, j'ai reçu un message de Paul qui disait : "Si tu as lu ce truc, c'est complètement hors de son contexte, croyez-moi...""



"Paul est un mec génial", a poursuivi Keith. "Mon dieu, regardez les chansons qu'il a écrites".