Patrick Sébastien tacle Nagui et France 2

Il y a quelques semaines, Nagui a révélé que l'émission Intervilles allait faire son grand retour sur France 2, avec un trio à l'animation composé de Valérie Bègue, animatrice et Miss France 2008, Olivier Minne et Bruno Guillon. Mais un point divise : l'absence des traditionnelles vachettes, Nagui étant très sensible à la cause animale. Une décision qui ne fait pas l'unanimité : des associations et personnalités ont appelé au boycott de l'émission si cette dernière se faisait sans l'animal.

Lundi 17 février sur France Bleu Gascogne, Patrick Sébastien, poussé vers la sortie par France Télévisions, avait son avis, plutôt franc, à donner sur la situation : "Nagui, France 2 lui appartient ! Moi, je suis dans la vraie vie. Ils ont décidé de ne pas mettre de vachettes... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ces gens sont malades, ce sont des psychopathes".

"Là, c'est un truc pour faire du fric, c'est tout. Donc ça va être fait à l'économie, pour que ça rapporte un maximum, comme tout ce que Nagui fait à la télé aujourd'hui. La télé, c'est devenu ça aujourd'hui : il faut faire les choses pour qu'elles rapportent au producteur", a-t-il conclu, amer. L'animateur est actuellement en tournée dans toute la France pour son spectacle Avant que j'oublie.