“Pas en mon nom !”, un documentaire sur les juifs critiques envers Israël

"Pas en mon nom !", un documentaire sur les juifs français qui sont critiques envers Israël, est en phase de montage, a-t-on appris vendredi du réalisateur Daniel Kupferstein. Le film, dont les chaînes françaises de télévision ont refusé le projet, a fait l'objet d'un financement participatif grâce à l’Association des réalisateurs Coopaddoc, a précisé l'auteur du documentaire. "Le film est actuellement en fin de montage. D’ici peu, nous allons faire le mixage et l’étalonnage. On pense faire une avant-première en septembre", a expliqué, dans une déclaration à la presse, Daniel Kupferstein qui refuse de soutenir de "manière inconditionnelle" la politique de Tel-Aviv. Pour le réalisateur, très souvent, lorsque les conflits violents reprennent au Proche-Orient, les juifs de France sont appelés à soutenir "inconditionnellement" Israël. Pourtant, a-t-il dit, un certain nombre d’entre eux refusent de s’enfermer là-dedans, parce qu'ils restent attachés à une paix dans cette région du monde.

Dans son documentaire, comme le montre un teaser de 3,51 mn, disponible sur «Vimeo», Daniel Kupferstein est allé à la rencontre d'une douzaine de personnes d’origine juive, de tous âges et de toutes provenances géographiques (Maroc, Algérie, Egypte, Turquie, Allemagne, Pologne...) qui affirment toutes non seulement leur opposition à la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens, mais dénoncent aussi les amalgames et glissements antisémites qui se cachent autour de ce conflit en rendant tous les juifs coresponsables de la politique israélienne. Il veut montrer avec force que ce point de vue ne se fait pas suffisamment entendre en France et notamment dans les médias, alors qu'il pense qu'engager ce débat en France est "nécessaire" pour éviter que "les répercussions de ce conflit et les haines ne nous entraînent sur un terrain ethnique et religieux lourd de conséquences pour l’avenir". Pour lui, on peut être juif et ne pas soutenir la politique d’Israël concernant le sort réservé aux Palestiniens, militant pour une paix "juste" entre Palestiniens et Israéliens.