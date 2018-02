Pas de négociations directes avec le Polisario

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, a catégoriquement nié, jeudi à Rabat, l'existence de négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario au sujet de la question du Sahara marocain, soulignant que le fait d'évoquer de telles allégations reflète "une tentative désespérée visant à dissimuler les échecs accumulés par le Polisario".

"il n'y a absolument pas de négociations directes (entre le Maroc et le Polisario) et rien n’est programmé dans ce sens", a dit M. El Khalfi lors du point de presse tenu à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Les parties qui véhiculent ce genre de questions tentent désespérément de dissimuler les échecs successifs essuyés par le Polisario dernièrement sur tous les niveaux, a-t-il souligné. (MAP).