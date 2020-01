Parution du premier guide socioéconomique de Settat

Un guide socioéconomique, le premier du genre dans la ville de Settat, a récemment été publié par une agence spécialisée dans la communication institutionnelle, "Group Action", en étroite collaboration avec la commune de Settat. Le guide susmentionné a été édité en deux versions, la première en arabe et la seconde en français. Les deux ouvrages contiennent 234 pages, 24 x 17 cm, sur papier couché de haute qualité.

Les chapitres de ce guide socioéconomique de la capitale du Chaouia s'articulent autour de nombreux axes, à savoir l'histoire de la ville, le plan d’action de la commune pour la période actuelle, le cadre administratif, les perspectives d'avenir, les infrastructures de base, le secteur économique, l'industrie, l'agriculture, le tourisme, l’habitat, l’urbanisme, l’environnement, les espaces verts, la santé, l’enseignement supérieur, la jeunesse et sports et la formation professionnelle.