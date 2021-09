Parution du livre “Royaume du Maroc :Une démocratie à l’épreuve ” de Soukaïna Régragui

“Royaume du Maroc: Une démocratie à l’épreuve” est l’intitulé d’un nouvel ouvrage que vient de publier l’universitaire et militante associative Soukaïna Régragui aux éditions Rimale. Ce livre de 211 pages (format moyen) porte sur la vie politique marocaine examinée comme formant un ensemble, particulièrement durant la période ayant suivi les “printemps arabes” de 2011. “La formulation du titre indique le questionnement qui sera au cœur du livre: le Maroc étant considéré a priori comme étant une démocratie, quelles sont les épreuves qu’il connaît actuellement? En d’autres termes, quelles sont les difficultés que connaît actuellement cette démocratie et qui font qu’elle n’est pas (encore) la démocratie idéale espérée ?”, écrit l’anthropologue et critique Jean-François Clément dans la préface de l’ouvrage. Ce qui caractérise ce livre est bien son caractère généraliste. L’auteur, diplômée en sciences politiques de l’Université Mohammed V de Rabat, aborde en effet de très nombreuses questions en donnant parfois son point de vue, parfois apparaissent aussi quelques jugements de valeur. Par cette volonté d’aborder le système politique comme une totalité, ce livre peut être rapproché d’autres ouvrages comme ceux de Mohamed Gallaoui ou de Mohamed Berdouzi. “Le rêve de l’auteur, essentiel ici, est plus d’expliciter un projet de démocratie libérée de multiples entraves qu’elle décrit. Il est aussi de voir également l’ensemble de la société marocaine choisir un projet d’espoir commun”, lit-on dans la préface.