Parution de la 2ème anthologie des poètes argentins amis du Maroc

"Histoire entre deux rives : Maroc et Argentine" est le titre de la deuxième anthologie des poètes argentins amis du Maroc qui vient de paraître à Buenos Aires.



Cette anthologie littéraire, réalisée à l'initiative de l'ambassade du Royaume, est le résultat d'une compilation de la prose produite par 35 écrivains argentins amis du Maroc qui ont mis leur talent narratif au service du rapprochement entre le Maroc et l'Argentine.



Chacun y raconte une histoire romancée, une métaphore inspirante, un défi exaltant ou un voyage palpitant, inspirés par le Maroc. Les textes narratifs qui occupent les 174 pages du livre en format digest, sont regroupés en cinq sections distinctes avec un fil conducteur qui se révèle au lecteur avisé à travers la prose des écrivains argentins.



Chacune des cinq sections est introduite par des strophes du poète Bachir Edkhil, écrivain et homme politique marocain. Elles sont regroupées respectivement autour des thématiques de l'immigration, l'enfance, l'amour, l'amitié et le voyage.



Dans le prologue du livre, l’ambassadeur du Maroc en Argentine, Fares Yassir, écrit que cette anthologie est un livre de « récits chargés de fantaisie et de sens humain qui esquissent deux cultures et qui dessinent une accolade poétique faite de fraternité que se sont donné et se donnent les écrivains de nos deux pays». Pour le diplomate marocain, ce livre mène le lecteur dans «un voyage à travers nos paysages merveilleux, à travers la douleur ou la joie que procure la nouvelle vie à l’immigrant et à travers l’enfance, l’amitié ou l’amour».



Ce voyage a été possible grâce aux récits d'une « grande qualité artistique faits par 35 écrivains argentins en provenance de différentes provinces et de différentes générations».



Ces écrivains qui se différencient par leurs conceptions respectives de l’art ont su «relater des histoires qui continueront à faire des allers-retours incessants entre les deux rives de l’Atlantique». Fares Yassir fait l’éloge de la diplomatie culturelle qui permet, selon lui, de «tendre des passerelles et rapprocher les peuples et les cultures du Maroc et de l’Argentine.



Cette deuxième anthologie s’inscrit dans la continuité du projet interculturel «Poètes argentins amis du Maroc» (PAAM) qui a déjà donné naissance, en mai 2021, à une anthologie inédite d’une quarantaine de poèmes dont les auteurs ont décrit, à travers des couplets, la culture ancestrale du Maroc, ses paysages, sa diversité et l’hospitalité de ses hommes et de ses femmes. «Histoire entre deux rives : Maroc et Argentine» paru aux éditions "Punto de Encuentro", a été compilé par Fares Yassir.



L’édition a été coordonnée par le poète et écrivain Emiliano Pintos et corrigée par l'universitaire, écrivaine et poétesse Mariela Palermo.