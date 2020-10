Parution de l’ ouvrage “La belle époque du théâtre municipal de Mazagan/El Jadida (1946-1954)”

L’ ouvrage «La belle époque du théâtre municipal de Mazagan/El Jadida (1946- 1954)» des chercheurs Abdelmajid Nejdi, Elmostafa Lekhiar et Moulay Ahmed Sdaïki, vient d’être publié, à l’occasion du centenaire du théâtre municipal de Mazagan qui porte actuellement le nom de «Théâtre Mohammed Saïd Afifi». Le livre permet notamment aux lecteurs de découvrir les grands traits de l’évolution de la culture et des arts à El Jadida durant la période concernée, ainsi que les grandes rencontres entre des artistes de renom et le public Mazaganais, les spécificités de la judicieuse programmation de meilleures créations par la direction du théâtre municipal de Mazagan, assurée par Henri Deguy. En plus des grandes orientations culturelles et artistiques, le nouvel ouvrage retrace également des pratiques culturelles et artistiques comme les concerts, le cinéma, la formation de jeunes artistes, la mode, ainsi que d’autres activités parallèles qui ont apporté leur contribution à l’édifice du théâtre municipal de Mazagan. «Grâce à ce temple de l’art, qui était à son apogée et où se produisaient de grandes stars, Mazagan occupait le devant de la scène marocaine», notent les auteurs de l’ouvrage, ajoutant que les réseaux qui unissaient les représentants du monde culturel et artistique «permettaient de préciser les contours d’une sociabilité toute particulière chez les Mazaganais». Ce livre de 378 pages, publié avec le soutien de la Fondation Chouaïb Sdaïki Doukkali, apparaît comme «un précieux outil pour le lecteur en quête de repères touchant à la culture et l’art à Mazagan qui en était le berceau», soulignentils.