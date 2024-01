Parution de l’ouvrage “Chaghaf wa Irada” du journaliste et éditeur Mohamed Abderrahmane Berrada

"Chaghaf wa Irada" (Passion et volonté, enjeu médiatique, culturel et politique) est l'intitulé d'un nouvel ouvrage autobiographique du journaliste et éditeur Mohamed Abderrahmane Berrada, retraçant son expérience dans le domaine de la presse, l'édition, la distribution, la culture et les relations publiques.



Cet ouvrage de 237 pages de format moyen, paru aux éditions "Promo-Presse", représente, d’après son auteur, "la quintessence de toute une vie" et "le fruit de décennies" passées dans les métiers de l'édition, de la distribution, des médias, de la lecture et de la culture.



Publié en langue arabe, le livre retrace les principaux aspects de la biographie de M. Berrada, en commençant par sa ville natale, Oujda, et en passant par Casablanca où il a commencé dans les années 70 à planter les jalons du projet de la première maison marocaine d'édition et de distribution de journaux.



Le livre, qui rapporte les opinions de l’auteur dans la vie et la profession ainsi que sur le processus d'indépendance du Maroc et l'intégrité territoriale du Royaume, est scindé en plusieurs chapitres et comporte des documents sur la vie de M. Berrrada ainsi que sur la vie publique, outre un rare album photo du Maroc des années 70, 80 et 90 et du Maroc de la nouvelle ère.



Dans la préface de l’ouvrage signée par Abdelhafid Kadiri, ancien ministre et diplomate, on note qu'il s'agit d'un travail "encyclopédique" permettant au lecteur d’explorer de nombreux détails sur les médias au Maroc. Or, "les souvenirs, les positions et les étapes évoqués dans cet ouvrage en font une composante primordiale de l’histoire de la presse nationale, voire de l’histoire de la nation elle-même".



Cette publication est divisée en plusieurs chapitres aux intitulés qui mettent en exergue les moments les plus marquants de la vie de l'auteur, dont "Oujda dans mon esprit", "Sapress, l'aventure d’une vie", "La mémoire d'un Roi", "Le Prix national de la presse" et "Le Wissam de mérite: une sollicitude Royale".



Parmi les chapitres de l'ouvrage figurent également "Des livres avec une histoire", "L'Union des distributeurs: de Paris à Beyrouth", "Le Club de Tanger ou le dialogue reporté", "Gutenberg ressuscité au Maroc", "Plaidoyer pour l'éthique: l'expérience de la chaîne 2M" et "Une autre vie Sports - Scoutisme", en plus de deux annexes comprenant des témoignages, des documents, des photos et des anecdotes.



Né en 1941 à Oujda, Mohamed Abderrahmane Berrada a suivi au début des années 70 une formation de journaliste dans plusieurs instituts supérieurs de journalisme en France avant de publier le journal "Correspondances de la presse". En 1977, il a fondé Sapress, considérée comme la première société nationale de distribution et d'édition et le plus grand établissement dans ce domaine dans le monde arabe et en Afrique.

M. Berrada était également membre fondateur de l'Union des distributeurs arabes dont il était président entre 2006-2009.



Lauréat du Grand prix national de la presse dans sa première édition en 2003, M. Berrada est membre actif de plusieurs instances et organisations spécialisées dans l’édition et la distribution.