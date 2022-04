Parution d' un nouvel ouvrage de l'ambassade du Maroc à Tunis sur le commun culturel maroco-tunisien

Théâtre

Le théâtre Mohammed V de Rabat abrite le 5 mai prochain à 20h00, la pièce théâtrale "La Femme au Colt 45" de l'écrivaine Marie Redonnet, avec à l'affiche la comédienne Sophia Hadi.



Mise en scène par Nabyl Lahlou, "La Femme au Colt 45" est une ode à la passion et à la liberté portées par la voix profonde de Sophia Hadi, qui plonge le spectateur dans les rouages des rudes épreuves et de l’abîme d’une souffrance féminine.



Cinéma

L'association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'Homme (ARMCDH) a lancé un appel à films pour la 11ème édition de la Nuit Blanche du Cinéma et des Droits Humains, placée sous le thème ''Cinéma et Famille'' .



La date limite étant le 15 juin, les liens des films qui traitent du thème sont à envoyer à l'adresse e-mail contact@armcdh.ma. Pour toute information concernant l'appel à films, les intéressées sont invités à contacter le +212 650-183415 ou l'e-mail rehab.k@armcdh.ma.



Distinction

Le romancier sénégalais d'expression française Mohamed Mbougar Sarr a été couronné Choix Goncourt de la Chine 2021, pour son livre "La plus secrète mémoire des hommes" .

"La plus secrète mémoire des hommes" est un roman "étourdissant, dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie, ou encore par le désir de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et Occident. Il est surtout un chant d'amour à la littérature et à son pouvoir intemporel".



Décès de Jacques Perrin

L'acteur, cinéaste et producteur français Jacques Perrin, qui avait joué dans "Peau d'âne" ou "Le Crabe-tambour" et co-réalisé le documentaire "Le peuple migrateur", est décédé jeudi 21 avril à Paris à l'âge de 80 ans.

Comme acteur, Jacques Perrin a tourné dans plus de 70 films à partir des années 1950.