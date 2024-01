Parution. "Le Maroc africain: Trajectoires d'une ambition continentale" de l'expert sénégalais Bakary Samb

"Le Maroc africain: Trajectoires d'une ambition continentale" est l’intitulé du nouvel ouvrage que vient de publier l’analyste et expert sénégalais, Bakary Sambe.



Constitué de 4 chapitres, cet ouvrage de 159 pages offre une analyse approfondie de l'histoire des relations du Royaume du Maroc avec les pays de l'Afrique subsaharienne.

"L'analyse de l'ancrage historique du Maroc en Afrique subsaharienne, qui expliquerait sa grande implication contemporaine, ainsi que son influence à travers le continent, est la problématique centrale de cet ouvrage", lit-on dans l'introduction du livre de Bakary Sambe, directeur régional du think tank "Timbuktu Institut", basé à Dakar.



"Dans la partie historique, ce travail s'appuie essentiellement sur les travaux de ces dernières années sur l'ancrage continu du Royaume dans l'environnement africain en tirant profit, en même temps, des sources arabes paraissant jusqu'ici peu exploitées", ajoute l'auteur, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (nord du Sénégal).



Le professeur Sambe, auteur de plusieurs ouvrages et études, dont "Islam et diplomatie, la politique africaine du Maroc", évoque dans son ouvrage aussi "les stratégies successives à travers lesquelles les relations actuelles du Maroc avec le reste du continent font constamment appel, d'une part, aux ressources historico-symboliques, et d'autre part, au religieux comme force motrice et légitimatrice".



Selon l'auteur, "cette diplomatie du Maroc constamment réaliste, a pu, à travers des périodes importantes de ses rapports avec l'Afrique, faire de toutes ses ressources combinées un levier durable d'influence".



Le chapitre I du livre porte sur "la dimension historique de cette relation et sur les interactions transahariennes à travers lesquelles le Maroc s'est octroyé un rôle africain reposant dès le début, en grande partie, sur la force des symboles religieux et la manière dont le Royaume a toujours réussi à faire un levier efficace dans son déploiement continental".



Quant au chapitre II, il est axé sur les constantes religieuses ou spirituelles qui "constituent un socle durable sur lequel, Rabat a su bâtir une relation +spéciale+ avec le reste du continent. Cette relation a pu se maintenir aussi bien dans son contenu que dans ses principales orientations, y compris pendant l'époque coloniale, à travers les réseaux confrériques", note Bakary Sambe.



Le chapitre III explore quant à lui "la phase éminemment stratégique" de la politique africaine du Maroc, où ce pays "a procédé à la conversion de ses ressources historico-symboliques pour aller à la conquête de l'économie et des marchés à l'heure de la diversification des partenariats sur le continent.



"Accéléré avec l'avènement de SM le Roi Mohammed VI sur le Trône alaouite, le point d'orgue de ce processus a été le grand retour au sein des instances africaines qui inaugure une ère, sans commune mesure, de pragmatisme diplomatique, à l'ère de nouveaux enjeux économiques et géostratégiques sur le continent", relève le politologue sénégalais.



Pour le chapitre IV, il s'ouvre sur "les perspectives d'un nouveau rôle marocain dans une Afrique dotée d'un nouveau statut par le jeu des évolutions géopolitiques récentes" et traite successivement "la manière dont le Royaume s'impose progressivement comme un pont géostratégique au coeur des nouvelles confluences et concurrences, et comment l'Afrique est devenue pour le Maroc la pièce maîtresse qui pourrait lui permettre de prétendre à un rôle de "bridge state+".

La présentation de ce nouvel ouvrage aura lieu prochainement au Sénégal.