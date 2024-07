Parution : "L'image de Salé dans les voyages français au Maroc entre 1844 et 1925"

"L'image de Salé dans les voyages français au Maroc entre 1844 et 1925" est l’intitulé d’un nouveau livre de la chercheuse en histoire contemporaine Asiya Warda, qui vient de paraître aux éditions de l’Association marocaine des chercheurs en voyage et de Dar Rakaz en Jordanie.



L’étude s'appuie sur 19 voyages français du XIXe siècle, et sur 24 autres remontant au premier quart du XXe siècle, sans négliger d'autres voyages que la chercheuse a jugés utiles à la compréhension et dont les auteurs n’ont pas visité Salé, mais qui contenaient des informations importantes au sujet de la ville.



"Le sujet de l'étude tire son importance du fait qu'il s'appuie sur les livres de voyageurs français d’occupations et de sensibilités diverses, qui ont visité le Maroc au cours du XIXème siècle et au début du XXème siècle, et se sont rendus à Salé et noté à son propos un ensemble d’observations précieuses qui reflétaient le point de vue de l’Autre sur la ville", indique l’autrice dans la préface de l’ouvrage, citée dans un communiqué de l’Association.



L’étude présente les perceptions et observations de ces voyageurs sur les monuments de la ville et ses habitants, tout en essayant d'interpréter les épithètes et qualificatifs utilisés dans leur description de la cité, à travers ce qu’ils ont noté à propos des scènes vécues et les représentations qu’ils en ont faites, ajoute-t-on de même source.



Selon l’autrice, la nature des occupations de ces voyageurs, leur formation académique et leurs sensibilités religieuse et politique, étaient pour quelque chose dans les remarques et notes relevées à propos de Salé, en ce sens que “les perceptions du médecin étaient différentes de celles du diplomate, du commerçant, du scientifique, du prêtre ou du journaliste”.



Dans ce livre, Asiya Warda a tenu à retracer la civilisation de la ville de Salé et ses événements à travers ces voyageurs, tout en soumettant leurs écrits à l'analyse, à l’examen minutieux et à la comparaison, avant d’aboutir à des résultats et conclusions.