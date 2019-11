Participation marocaine à la 75ème session du Comité exécutif de l’UPA

Une importante délégation parlementaire marocaine participe à la 75ème session du Comité exécutif de l'Union parlementaire africaine (UPA) et à la 42ème session de la Conférence de l'Union, dont les travaux se sont ouverts lundi à Djibouti.

La forte présence du Parlement marocain, représenté par ses deux Chambres, à cette manifestation continentale découle de la conviction de l'institution législative nationale de l'importance de s'engager dans l'orientation diplomatique du Royaume visant à valoriser les relations afro-africaines, selon des membres de la délégation marocaine.

Selon des déclarations recueillies par la MAP, l'importante participation marocaine s'assigne comme objectif d’explorer les moyens de renforcer les relations entre le Maroc et l’Afrique au niveau parlementaire afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement solidaire du continent, suivant le principe gagnant-gagnant.

L'ordre du jour de la 75ème session du Comité exécutif de l'UPA prévoit notamment la mise en œuvre des décisions et recommandations de la Conférence, l'examen et l'approbation du programme annuel de travail pour 2020 ainsi que l'adoption du budget pour l'exercice 2020.

La 42ème Conférence de l'UPA devra examiner plusieurs questions d'actualité continentales, notamment «L'importance de la contribution des jeunes à la promotion de la démocratie, de la paix, de la sécurité et de l'Etat de droit dans les pays africains» et «La promotion d'une économie diversifiée et de transformation locale des produits de base en vue de l'emploi des femmes et des jeunes».