Participation inédite d’une galerie d’art marocaine à Paris Photo

Pour la première fois, Paris Photo, première foire internationale dédiée à la photographie accueille en novembre prochain une galerie d’art marocaine, apprend-on auprès des organisateurs. Il s’agit de la Galerie 127 de Marrakech, seul espace exclusivement dédié à la photographie au Maghreb.

Pour sa 22ème édition, Paris Photo, première foire internationale dédiée à la photographie, annonce une participation pour le secteur principal et éditions de 180 exposants -149 galeries et 31 éditeurs provenant de 28 pays, qui seront réunis à Paris du 8 au 11 novembre 2018, selon le site Internet dédié à cet évènement.

Les nombreux visiteurs venant du monde entier (64.542 en 2017) parmi lesquels des collectionneurs, experts, représentants des grandes institutions, curateurs, artistes, amateurs et passionnés de photographie peuvent découvrir durant l’édition 2018 ‘’une sélection du meilleur de la création photographique, du XIXe siècle à nos jours’’.

Pour l’édition de cette année, Paris Photo accueille 25 nouvelles galeries dont 17 premières participations, témoignant de la vivacité du marché et de l’intérêt croissant pour le médium photographique.

Parmi les nouveaux venus il y a lieu de citer notamment Marc Selwyn (Los Angeles), Enrico Astuni (Bologne), In Situ (Paris), l’artiste canadienne Lynne Cohen, Art+Text (Budapest) et Fisheye (Paris). ‘’Catinca Tabaracu (New York/Harare), l’Agence (Paris) et Galerie 127 (Marrakech) rejoignent également Paris Photo cette année’’, indique-t-on de même source. Par ailleurs, à l’initiative du ministère de la Culture et de Paris Photo, les femmes photographes seront mises à l’honneur en 2018. Cette proposition prendra la forme d’un parcours intitulé ‘’Elles x Paris Photo’’ débutant au sein de la foire et se prolongeant dans Paris, selon les organisateurs.