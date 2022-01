Participation du Maroc aux travaux de la 43ème session ordinaire du COREP

Le Comité des Représentants Permanents de l'Union Africaine (COREP) a entamé, jeudi par visioconférence, les travaux de sa 43è session ordinaire préparatoire aux prochaines sessions du Conseil exécutif et du Sommet de l’UA, prévues à Addis-Abeba du 02 au 06 février prochain.



Le Maroc est représenté à cette 43è session par une délégation présidée par l’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.



Les Représentants permanents de l’organisation panafricaine vont examiner, lors de cette session de deux jours, notamment des rapports sur la réforme des structures, la supervision et la coordination générales sur les questions budgétaires, financières et administratives, les questions d’audit, la coopération multilatérale et les questions environnementales.



Le COREP se penchera également sur les rapports des Comités techniques spécialisés sur la communication et les TIC, l’agriculture, le développement rural, l'eau et l'environnement, les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration.



La situation humanitaire en Afrique, la mise en œuvre opérationnelle du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), la pandémie de COVID-19 et son impact socio-économique sur les économies africaines, le partenariat pour la fabrication de vaccins en Afrique, la situation au Parlement panafricain et la ratification du Traité portant création de l'Agence africaine du médicament, seront également au centre des discussions lors de cette session.



Les Représentants permanents de l’UA vont procéder aussi à l’examen du rapport intérimaire sur les réformes institutionnelles de l'UA, sur l’état d’avancement de l’exécution des décisions antérieures du Conseil exécutif et de la Conférence et sur la mise en œuvre des activités de la Feuille de route du thème de l’UA pour l'Année 2021 : «Arts, culture et Patrimoine : Leviers pour l’édification de l’Afrique que Nous voulons».



Le COREP se penchera, en outre, sur l’examen du projet de l’ordre du jour de la 40è session ordinaire du Conseil exécutif et du projet de l’ordre du jour du 35è Sommet ordinaire de l’UA.



Le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, qui intervenait à l’ouverture de cette session, a relevé la densité de l’ordre du jour qui augure d’une session substantielle et constructive, notant l’importance significative que le COREP a accordé à la question de l’audit et à celle relative à la coopération multilatérale.



Evoquant la situation sanitaire dans le Continent, M. Mahamat a notamment souligné que la pandémie de la covid-19, au-delà de ses effets désastreux sur les plans sanitaire et socio-économique, a montré la faiblesse structurelle des systèmes de santé en Afrique.



Le président de la Commission de l’UA a précisé, dans ce sens, que l’importance qu’accordera cette session à l’opérationnalisation du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et au Partenariat pour la fabrication de vaccins en Afrique, ainsi qu’à la ratification du Traité portant création de l'Agence africaine du médicament, «va faciliter l’amorce d’une rupture avec le schéma actuellement dominant et inscrire l’Afrique dans une nouvelle approche rénovée de la problématique sanitaire».