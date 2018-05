Participation du Maroc au prochain Sommet du PGO

Une délégation marocaine conduite par le ministre chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, prendra part au prochain Sommet mondial de l'initiative du partenariat pour un gouvernement ouvert, prévu du 17 au 19 juillet à Tbilissi en Géorgie.

La participation du Maroc à ce sommet intervient après l'officialisation de son adhésion, fin avril dernier, à l'initiative du partenariat pour un gouvernement ouvert et après avoir rempli les conditions requises, à savoir, la transparence du budget, la facilité d'accès aux informations, la déclaration de patrimoine des hauts fonctionnaires et des élus et l'implication des citoyens dans l'élaboration des politiques publiques, indique un communiqué du ministère.

Sur cette adhésion, Sanjay Pradhan, directeur général de Open Government Partnership, a déclaré: «C'est avec enthousiasme que nous accueillons chaleureusement le Maroc en tant que nouveau membre de PGO. Nous sommes contents de travailler avec les réformateurs du gouvernement et de la société civile pour faire avancer les réformes gouvernementales. Transparent, participatif, réactif et responsable vis-à-vis des citoyens, nous espérons que l'adhésion du Maroc inspire d'autres pays de la région à adhérer au Partenariat. «

Mohamed Benabdelkader, ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique a, pour sa part, exprimé son enthousiasme à rejoindre PGO, le considérant comme «une preuve que le Maroc a entrepris des réformes pour un gouvernement de plus en plus ouvert. En adoptant une réglementation nécessaire qui donne aux citoyens le droit d'accès à l'information, en augmentant les possibilités de participation citoyenne et en ouvrant des données sur le gouvernement et l'administration publique, nous améliorerons l'efficacité du gouvernement et aurons un impact positif sur le bien-être social ».

Quant à Thea Tsulukiani, ministre de la Justice de la Géorgie, coprésidente principale du comité directeur de PGO, il a déclaré : «Comme coprésident principal, nous sommes ravis de voir que plus de pays dans le monde sont désireux de se joindre à PGO et renforcer la transparence à tous les niveaux. Nous avons hâte de travailler avec le Maroc alors qu'ils créent leur premier plan d'action national et nous espérons voir des réformateurs dans le gouvernement marocain et la société civile à Tbilissi en juillet pour le 5ème Sommet mondial de PGO ».

Mukelani Dimba, coprésident du comité directeur de la société civile, a applaudi les efforts déployés par le Maroc pour faire adopter la loi sur l'accès à l'information et a réitéré l'engagement du Comité à travailler avec tous les pays. «Le Maroc se joint à un groupe croissant de pays africains qui se montrent déterminés à faire avancer le programme du gouvernement ouvert et à rendre les gouvernements plus transparents, plus responsables et plus réceptifs aux citoyens qu'ils servent. Nous félicitons le Maroc, devenu nouveau membre de PGO, et nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement et les réformateurs de la société civile du pays pour faire avancer son programme de gouvernement ouvert ».