Participation du Maroc à la réunion du Conseil économique et social arabe au Caire

Les travaux de la 115ème session du Conseil économique et social de la ligue des Etats arabes au niveau des hauts responsables, se sont tenus, mercredi, avec la participation du Maroc.



Dans une allocution à cette occasion, la secrétaire générale adjointe et responsable du secteur des affaires sociales de la Ligue arabe, Haifa Abu Ghazaleh, a indiqué que la région arabe connaît des développements sans précédent, soulignant la nécessité d'établir les orientations nécessaires qui permettront d'agir en fonction des évolutions et des priorités sociales et de développement affectant le quotidien du citoyen arabe.



A la lumière des initiatives mises en place par les pays membres de la Ligue, poursuit-elle, le secrétariat général de la Ligue des Etats arabes a veillé à l'élaboration du projet d'ordre du jour qui comporte nombre de dossiers prioritaires.



Il s'agit notamment du dossier économique et social proposé pour être abordé au prochain Sommet en Irak ainsi que de nombreuses questions économiques et sociales cruciales, telles que l'investissement dans les Etats arabes, la sécurité hydrique dans la région, l'état des lieux des techniques agricoles, les accords économiques, outre le mécanisme de coordination arabe pour la réduction des risques de catastrophes.



Mme Abu Ghazaleh a, par ailleurs, signalé que la question relative à la diversification des sources de financement de la sécurité sociale constitue l'une de ses plus importantes priorités, aux côtés de l'aménagement de la structure nécessaire pour garantir une vie autonome pour les personnes handicapées et l'intégration arabe pour faire face aux effets du changement climatique.



La responsable du secteur des affaires sociales de la Ligue arabe a également tenu à mettre l'accent sur l'importance de la coordination effective entre les services d'action sociale et économique arabe commune, et du partenariat avec les Nations unies, le secteur privé et les partenaires provinciaux et internationaux.