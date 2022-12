Participation du Maroc à la Foire internationale du livre de Guadalajara

Une délégation représentant le Maroc participe au Mexique à la 36ème édition de la Foire internationale du livre de Guadalajara, l'un des plus grands événements culturels dans les pays hispanophones.



La délégation marocaine à cet événement est composée de Mme Latifa Moftaqir, directrice du livre, des bibliothèques et des archives au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que de plusieurs responsables des maisons d’édition marocaines, en coordination avec l'ambassade du Maroc au Mexique.



En marge de cette grand-messe culturelle, la délégation marocaine s’est entretenue avec des responsables mexicains des moyens de raffermir la coopération bilatérale dans le secteur de l’édition et en matière d’organisation des salons et expositions. Le programme de cette édition, qui met à l'honneur l'Emirat de Sharjah, comprend des débats et des conférences axés sur les questions littéraires d’actualité et connaît la participation d'une pléiade de personnalités et d'académiciens de par le monde.



Les participants et les visiteurs auront ainsi l'opportunité de découvrir des facettes de la culture de l’Etat des Emirats arabes unis et du Moyen-Orient, à travers la musique, les arts visuels et les productions cinématographiques. La Foire de Guadalajara, deuxième plus grande exposition au monde après celle de Francfort, rendra hommage à l’écrivain et poète roumain Mircea Cărtărescu, alors que l'écrivaine mexicaine Daniela Tarazona recevra le prix "Juana Inés de la Cruz".



Organisée en présentiel après deux années de crise sanitaire imposée par la pandémie de Covid-19, cette 36ème édition rend également hommage à la production littéraire de la Norvège, de l’Italie, d’Israël, du Canada et de l’Espagne.