Participation du Maroc à la 54è Session de la Commission statistique des Nations unies

Le Maroc, représenté par une délégation du Haut-Commissariat au plan (HCP), a pris part aux travaux de la 54ème session de la Commission statistique des Nations unies (CSNU) qui s'est réunie à New York du 28 février au 3 mars courant.



Relevant du Conseil économique et social des Nations Unies, la CSNU est l’instance suprême chargée de l’examen et de l’adoption des méthodologies et normes statistiques internationales et veille à la bonne gouvernance du système statistique international.



Lors de cette session, le Maroc a fait plusieurs déclarations sur différentes thématiques, à savoir les statistiques économiques, les statistiques sociales, le développement des statistiques régionales, la comptabilité nationale, environnementale et économique et les méthodes de travail de la Commission statistique.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la comptabilité nationale au HCP, Mustapha Zafri, qui a conduit la délégation marocaine à cet événement, a mis en avant la pertinence et la qualité de la participation du Royaume aux différentes étapes de ce conclave, ainsi que son engagement à partager son expérience "pionnière" en Afrique dans le domaine des statistiques.



Il a relevé qu’au cours des discussions, la délégation marocaine a soulevé deux problématiques majeures, à savoir la nécessité de développer un cadre conceptuel de la violence facilitée par la technologie, et la mesure de la richesse au-delà du PIB incluant les aspects multidimensionnels du développement, notant que le Maroc a appuyé, à cette occasion, la proposition d’élargissement des pays membres de la commission pour une représentation régionale équitable.



Au nom du continent africain, le Maroc a fait des déclarations concernant les indicateurs relatifs aux Objectifs du développement durable (ODD) et les statistiques des prix, et deux autres au nom des pays de l’ESCWA (Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie Occidentale) sur les classifications statistiques internationales et les statistiques des entreprises et du commerce, a-t-il ajouté.



La délégation du HCP a également pris part aux différents side events organisés en marge de cette session et a contribué en tant que panéliste à deux side events, a indiqué M. Zafri, précisant que le premier événement a porté sur l'initiative "Data For Now", lancée par la Division statistique des Nations unies pour accompagner une sélection de pays pilotes à l'usage des méthodes alternatives innovantes dans le calcul des indicateurs ODD.



Le deuxième événement a concerné les outils innovants en matière de formation et de communication statistiques, organisé par le Réseau mondial GIST (Global Network of Institutions for Statistical Training), a-t-il poursuivi.



Le directeur de la comptabilité nationale au HCP a, en outre, relevé que le Maroc a contribué, lors du Forum de haut niveau sur les statistiques officielles et les mesures statistiques “au-delà du PIB”, aux discussions sur la nécessité d'identifier les comptes et les indicateurs autres que le PIB susceptibles d’aider les décideurs politiques à mesurer réellement la performance économique.



La CSNU a constitué une opportunité pour la délégation marocaine pour échanger avec la communauté statistique internationale sur les récents développements engagés par le système statistique de notre pays et de renforcer les liens avec les partenaires internationaux et régionaux actifs dans le domaine de la statistique, a conclu M. Zafri.