Participation du Maroc à la 51ème session ordinaire du comité des représentants permanents de l’UA

Le Royaume est représenté à cette session, qui se poursuivra jusqu’au 30 janvier, par une délégation conduite par l'ambassadeur-représentant permanent du Maroc auprès de l'Union africaine (UA) et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.
Cette session examinera notamment les points inscrits à l’ordre du jour de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA (11 et 12 février) et de la 39e session ordinaire du sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union (14 et 15 février).
A l'ordre du jour de cette session figurent aussi l’examen de rapports stratégiques et institutionnels concernant en particulier la mise en œuvre du thème de l'UA pour l'année 2025 sur la justice et la feuille de route pour le thème de l'UA pour l'année 2026 sur la garantie d'un approvisionnement durable en eau et d'un assainissement sûr.
Il s’agit aussi de l’examen des rapports sur les activités des sous-comités du comité des représentants permanents et des comités techniques spécialisés de l’UA.