Participation du Maroc à la 51ème session ordinaire du comité des représentants permanents de l’UA


Libé
Mardi 13 Janvier 2026

Autres articles
Participation du Maroc à la 51ème session ordinaire du comité des représentants permanents de l’UA
Les travaux de la 51ème session ordinaire du comité des représentants permanents de l'Union africaine (UA) ont débuté lundi au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette session, qui se poursuivra jusqu’au 30 janvier, par une délégation conduite par l'ambassadeur-représentant permanent du Maroc auprès de l'Union africaine (UA) et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

Cette session examinera notamment les points inscrits à l’ordre du jour de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA (11 et 12 février) et de la 39e session ordinaire du sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union (14 et 15 février).

A l'ordre du jour de cette session figurent aussi l’examen de rapports stratégiques et institutionnels concernant en particulier la mise en œuvre du thème de l'UA pour l'année 2025 sur la justice et la feuille de route pour le thème de l'UA pour l'année 2026 sur la garantie d'un approvisionnement durable en eau et d'un assainissement sûr.
Il s’agit aussi de l’examen des rapports sur les activités des sous-comités du comité des représentants permanents et des comités techniques spécialisés de l’UA.


Lu 0 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS