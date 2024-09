Participation du Maroc à la 2ème session du Forum des médias et de la communication à Amman

La 2ème session du Forum des médias et de la communication a débuté, dimanche dans la capitale jordanienne Amman, avec la participation de plus de 500 professionnels des médias, créateurs de contenu et experts dans le domaine de la communication et de la technologie de plusieurs pays arabes et étrangers, dont le Maroc.



Le Maroc est représenté à ce conclave de deux jours, organisé par le Centre pour la protection et la liberté des journalistes, par le président du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), Abdelkebir Khchichen.



Intervenant à l'ouverture du Forum, le ministre jordanien de la Communication et porte-parole du gouvernement, Mohammad Al-Moumni, a indiqué que cet événement constitue une occasion d'échanger des expériences et d'enrichir les idées, dans un contexte marqué par une évolution rapide des médias et des moyens de communication, notamment avec l'essor des réseaux sociaux et des applications d'intelligence artificielle qui influencent de nombreux aspects de la vie.



Il a également souligné que l'avenir des médias dépend de l'engagement des journalistes envers les codes éthiques et les normes professionnelles, assurant ainsi pleinement leur rôle dans la transmission du message médiatique noble face aux développements technologiques rapides que connaît ce secteur.



La session des experts et des dirigeants d'institutions médiatiques arabes a abordé le rôle des syndicats de la presse dans le monde arabe, notamment en termes de protection et de développement professionnel.



Dans ce sens, M. Khchichen a présenté l'expérience du syndicat dans l'amélioration des conditions de travail des journalistes et la promotion de la profession, ainsi que le suivi des mutations profondes que connaît le paysage médiatique national et international.



Il a, également, mis en avant le parcours historique du syndicat pour protéger les journalistes et défendre leurs intérêts sur les plans matériel et moral, et renforcer la liberté d'expression, tout en créant un environnement légal et réglementaire favorable à l'évolution des médias nationaux, qui ont connu des "transformations profondes dans leurs structures professionnelles en raison de l'évolution des technologies de communication et des réseaux sociaux".



Le Syndicat national de la presse marocaine "a contribué à améliorer l'environnement de la pratique professionnelle, en s'attaquant aux problèmes de distribution et en améliorant les conditions de publication des journaux, tout en s'intéressant à l'aspect moral, comme la défense de la liberté d'expression", a-t-il poursuivi.



D'autre part, il a noté que l'évolution technologique sans précédent à l'échelle mondiale a profondément affecté les médias classiques, qui traversent des crises de financement et peinent à séduire un large public.