Participation distinguée du Maroc au Festival international francophone “Soleil”

Le Maroc a été choisi en tant que président d'honneur et Destination touristique internationale de la 8ème édition du Festival international francophone ''Soleil'', tenue du 30 mai au 8 juin à Sozopol en Bulgarie.

Les organisateurs ont choisi la journée du 3 juin pour être exclusivement dédiée au Maroc, en tant que destination touristique au titre de l’édition 2018 de ce festival, qui célèbre, les journées de la culture francophone, sous le signe de la tolérance et de l’amitié entre les pays et les peuples, indique samedi un communiqué de l'ambassade du Maroc en Bulgarie.

En sa qualité de présidente d’honneur de cette édition du Festival de Sozopol, l'ambassadeur du Maroc en Bulgarie, Mme Zakia El Midaoui a affirmé que la participation du Maroc à cette édition à la fois, en tant que président d’honneur et destination touristique de cet événement culturel, est une opportunité pour les visiteurs bulgares et étrangers de mieux connaître le Maroc, qui dispose d’atouts touristiques très variés liés à la richesse de son histoire, de sa culture et de son architecture ainsi qu’à la diversité de son climat, de son relief, de ses paysages pittoresques, de son artisanat, et de son savoir-faire culinaire hérité de différentes dynasties, qui ont marqué l’histoire du Royaume.

C’est grâce, en effet, à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, qui œuvre pour une meilleure valorisation du patrimoine matériel et immatériel, que le Maroc est devenu l’une des destinations touristiques de choix, a affirmé la diplomate. Le Maroc est un modèle de pluralité, de dialogue et d'ouverture sur les autres civilisations et religions, où règnent la stabilité politique, la tolérance, et le respect de l’autre, a souligné Mme El Midaoui, lors de l’inauguration de ce festival à laquelle ont notamment pris part la ministre bulgare du Tourisme, Nikolina Angelkova, la directrice du festival, Alexandra Issailova, et le maire de Sozopol, Panayot Rezi.

Cette manifestation culturelle, a indiqué l'ambassadeur, illustre la force et la créativité des arts en tous genres, et reflète le rôle moteur que peut jouer la culture et la création en Bulgarie, qui est devenue une destination touristique internationale par excellence, pour les quatre saisons, et ce à l’instar du Maroc, qui attire annuellement plus de 11 millions de touristes étrangers. Elle a ajouté que ce festival incarne la culture qui, à son tour, contribue à construire des sociétés démocratiques et participe au développement durable à travers le changement des mentalités, la lutte contre les préjugés et l’établissement de liens d’amitié entre les pays et les peuples.

La directrice du festival, Alexandrina Issaylova a à cette occasion, remis à Mme El Midaoui le Trophée du festival et le diplôme qui lui a été décerné par le comité d’organisation du Festival International francophone (FIF) comme le Grand prix du mérite spécial et de la compassion pour les idées francophones.

La Journée du Maroc, en tant que destination touristique internationale, a été organisée le 3 juin au Musée archéologique. A cette occasion, Mme Zakia EL Midaoui a indiqué que grâce à la dynamique insufflée par SM le Roi Mohammed VI, la culture est devenue, à la fois, un moyen de promotion de la tolérance, de la solidarité, de la paix, du renforcement de la cohésion sociale, et un vecteur pour la coopération et le partenariat.