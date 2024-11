Participation de Nasser Bourita à Sotchi à la !ère Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a pris part, dimanche à Sotchi, à la 1ère Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique.



Cette 1ère Conférence ministérielle, qui réunit les ministres des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et des Etats africains membres des Nations unies, intervient suite aux Sommets de Saint-Pétersbourg (2023) et de Sotchi (2019).



Elle vise à faire le point sur les dispositions des Déclarations adoptées lors de ces deux Sommets et à identifier des perspectives de coopération orientées vers l'avenir, afin de mieux répondre aux attentes et aux aspirations des Etats africains.