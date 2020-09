Participation de Habib El Malki à la 41ème AG de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a mis en avant, mardi le rôle de la diplomatie parlementaire dans l’établissement de passerelles entre les pays et les peuples, en offrant un horizon parlementaire à la gouvernance internationale et à la promotion de la paix. Intervenant en visioconférence lors de la 41ème Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA 41) organisée du 8 au 10 septembre à Hanoï, il a relevé que la diplomatie parlementaire constitue une interface essentielle pour la coopération internationale et la promotion de la démocratie, indique la Chambre dans un communiqué. S'exprimant en tant qu’invité d’honneur et en présence d’une panoplie de personnalités et de représentants d’organisations internationales, Habib El Malki a mis en exergue l’importance de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la coopération internationale, notant qu’il s’agit d’une diplomatie à part entière permettant d'atteindre plusieurs objectifs. Il a également affirmé que les relations parlementaires constituent des canaux de communication à même de renforcer les relations entre les pays, notamment lorsque la communication officielle semble difficile, saluant à cet égard l’action des organisations parlementaires multilatérales pour leur contribution au renforcement de la consultation et de la coordination entre les différents Parlements au monde. Lors de cette 41ème Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN présidée par la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyên Thi Kim Ngân, les pays membres n’ont pas manqué d’exprimer leur volonté de développer davantage la coopération parlementaire ainsi que d’approfondir le débat sur des questions d’intérêt commun. Cette session, tenue sous le thème "La diplomatie parlementaire pour un rassemblement intégré et efficace de l'ASEAN", prévoit des discussions sur des sujets concernant le rôle de la femme parlementaire dans la création des opportunités d'emploi, et le rôle des jeunes dans la promotion de l'intégration entre les pays d'ASEAN. Ainsi, la commission des questions politiques, la commission des questions économiques et la commission des affaires sociales aborderont un certain nombre de sujets relatifs à la promotion de la coopération politique et parlementaire entre les pays membres, aux défis et contraintes communs résultant de la propagation de la pandémie de Covid-19 ainsi qu'à la consécration de la bonne gouvernance en tant que levier du développement économique. Selon le communiqué, Habib El Malki a pris part l'année dernière à la 40ème session de l'Assemblée interparlementaire des pays de l'ASEAN organisée dans la capitale thaïlandaise Bangkok, une occasion durant laquelle il a mis en avant la position qu'occupe l'Assemblée en tant que cadre parlementaire et pilier fondamental pour la promotion de la coopération parlementaire entre les pays de la région, tout en faisant part de la volonté du Maroc de renforcer la coopération institutionnelle avec cette organisation. Créée en 1967, l'ASEAN regroupe l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, les Philippines, le Brunei, le Vietnam,