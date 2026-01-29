Partenariat Maroc – UE : 15ème session du Conseil d’association à Bruxelles

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s’est rendu jeudi à Bruxelles pour coprésider la 15ème session du Conseil d’association entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne.



Cette session, hautement symbolique, marque une étape nouvelle dans le dialogue institutionnel de premier plan entre les deux partenaires stratégiques. Elle a été coprésidée, côté européen, par la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Mme Kaja Kallas.



La réunion a également connu la participation de la commissaire européenne à la Méditerranée, Mme Dubravka Šuica, ainsi que de plusieurs ministres des Affaires étrangères des Etats membres, témoignant de l'importance que l'Union et ses Etats membres accordent au partenariat avec le Royaume.

Ce Conseil d’association constituait une opportunité pour dresser un bilan de la coopération bilatérale multidimensionnelle.



Les discussions ont porté sur l’ensemble des piliers du partenariat stratégique, des volets politique et sécuritaire aux domaines économique, énergétique, numérique et de la mobilité. La session permettra également un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, dans un contexte géopolitique en mutation.



Cet événement est considéré comme une étape supplémentaire pour réaffirmer la solidité du partenariat unique entre le Maroc et l’UE et pour tracer les contours d'une nouvelle phase, plus ambitieuse et plus intégrée, de cette relation privilégiée.