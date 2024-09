Partenariat Maroc-ONUCT. Un engagement continu pour la sécurité et la stabilité en Afrique

La tenue du premier dialogue stratégique de haut niveau entre le Maroc et l'ONUCT, en marge de la 79ème Assemblée générale de l’ONU, témoigne de l'engagement fort et durable des deux parties en faveur de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique.

Ce partenariat stratégique repose sur des décennies de coopération entre le Maroc et les Nations unies dans le domaine de la paix et la sécurité sur le continent africain.



Au cours de cette première édition de ce dialogue, les deux parties ont évalué les menaces terroristes croissantes sur le continent africain, en particulier dans la région du Sahel, qui est devenue l’épicentre mondial du terrorisme.



Le Maroc, en tant que leader dans la promotion de la sécurité régionale, s'est engagé à renforcer la coopération avec l'ONUCT pour aider les Etats africains à faire face à ces défis complexes.



Le Royaume et l'ONUCT ont convenu de renforcer la coordination avec d'autres processus régionaux africains, tel que le Processus des États atlantiques africains, initié par le Maroc, afin de promouvoir une approche multilatérale et intégrée de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique.



Le Bureau du Programme de l’ONUCT à Rabat, créé en 2021, continue de jouer un rôle central dans le renforcement des capacités des forces de sécurité africaines à travers des programmes de formation ciblés. À ce jour, plus de 1500 agents de 30 pays africains ont bénéficié des formations dispensées dans le cadre de ce partenariat.



Le Maroc, en tant qu’hôte de ce Bureau, joue un rôle essentiel en soutenant activement ces initiatives par son expertise, ses ressources et son engagement continu à renforcer la sécurité en Afrique.



Cette collaboration stratégique illustre la volonté et l’engagement du Royaume de contribuer de manière tangible à la lutte contre le terrorisme sur le continent africain.