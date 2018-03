Paris Jackson demande à ses fans d'arrêter de photoshopper sa couleur de peau

L'ère de photoshop arriverait-elle bientôt à sa fin ? De plus en plus de stars et d'entreprises mode élèvent la voix contre les retouches photos, et plaident pour plus d'honnêteté et de réalisme. Paris, la fille de Michael Jackson, en fait partie, mais pour une raison plus surprenante. La jeune femme ne craint pas d'être amaigrie, ou de voir ses cernes disparaître. Paris Jackson aimerait surtout que ses fans cessent d'altérer ses clichés au niveau de sa couleur de peau. C'est sur Twitter que la jeune actrice et chanteuse a interpellé ses abonnés :

"J'apprécie tout ce que vous faites pur moi, j'adore chacune des éditions que vous faites, commence la jeune femme. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'éclaircir ma peau pour me faire paraître plus blanche. Et s'il vous plaît, arrêtez d'assombrir ma peau pour me faire paraître plus métisse. Je suis ce que je suis. Je sais à quoi je ressemble, et je suis enfin heureuse avec ça", conclut-elle.

La seule fille de Michael Jackson et Debbie Rowe semble donc enfin être en paix avec elle-même. Récemment, elle s'ouvrait au magazine Rolling Stone à propos de sa carnation, se considérant, malgré ses cheveux blonds et la perception de la plupart des gens, comme "noire". "J'ai une peau claire, et surtout depuis que j'ai les cheveux blonds, on dirait que je viens de Finlande", avait-elle notamment déclaré. A 19 ans, Paris Jackson fera ses grands débuts au cinéma dans le film Gringo, un film d'action où elle donnera la réplique à Charlize Theron.