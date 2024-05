Parfaite convergence de vues entre Rabat et Brasilia

Le Maroc et le Brésil ont exprimé une parfaite convergence vue sur nombre de questions régionales et internationales, à l'occasion de la tenue, lundi à Brasilia, de la 3ème session des Consultations politiques entre les deux pays.



Cette session a été présidée, côté marocain, par M. Fouad Yazough, Ambassadeur, Directeur général des Affaires politiques et, côté brésilien, par M. Carlos Sergio Sobral Duarte, Secrétaire pour l’Afrique et le Moyen Orient au ministère des Affaires étrangères.



Lors de cette session, les deux parties ont examiné l’état des relations bilatérales et les moyens à même de leur conférer une nouvelle dynamique et de les doter d’un contenu renouvelé dans différents secteurs, notamment en matière de sécurité alimentaire, d’agriculture, d’énergie renouvelable, d’environnement, de commerce, de justice, de facilitation des investissements.



Les discussions ont également porté sur les relations entre le Maroc et le Marché commun du sud (Mercosur), qui regroupe, outre le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay.

Les parties ont aussi examiné l’établissement prochain d’une liaison maritime directe entre les deux pays et le rétablissement de la liaison aérienne directe.



Le Maroc et le Brésil se sont engagés à diversifier leurs échanges commerciaux et explorer de nouvelles niches d’affaires, mettant l’accent sur la mise en valeur des avantages comparatifs dans le secteur de l’aéronautique pour que le Brésil, un acteur mondial dans ce secteur de pointe, investisse au Maroc.



Les deux délégations ont également abordé les questions régionales d’intérêt commun, notamment le développement de l’Afrique, avec comme axe principal la sécurité alimentaire du continent.

Elles ont constaté une convergence des vues pour une Afrique stable et prospère, conformément à la vision novatrice et porteuse de progrès de SM le Roi Mohammed VI.



Les deux pays ont examiné la possibilité de coordonner des actions communes et d’élaborer des partenariats afin de promouvoir les investissements en Afrique et la solidarité avec ses pays, ce qui ne manquera pas de libérer les énergies de part et d’autre.



La délégation marocaine a exposé à la partie brésilienne l'Initiative Atlantique, lancée par SM le Roi, visant à transformer cet espace maritime continental en une zone de paix, de stabilité et de développement.



Outre M. Yazourh, la délégation marocaine était composée de l’ambassadeur du Royaume au Brésil, M. Nabil Adghoghi, de M. Ismail Chekkouri, directeur des questions globales, Mme. Nezha Attahar, directrice du département des Amériques et M. Omar Rabi, Conseiller au cabinet du ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger.